港鐵不能站這裏？大媽批後生仔打尖：位置不合規矩！後續超展開

港鐵不能在這個位置排隊上車？本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵調景嶺站月台有2名乘客因排隊位置問題爭執。事緣站在箭嘴外線的眼鏡男子，被站在箭嘴內線的老婦指摘「打尖」，其間男子表示「我鍾意企喺度咪企喺度囉，你吹得我脹啊？」，更一度稱要報警，老婦則批評「成個樣都諗住打尖」。2人爭吵至列車到站開門，最終男子未有上車，反嗆老婦「我唔入你吹得我脹啊」。



影片引來網民熱議，有人認為2人小事化大，「香港係暴躁之都，基本上啲人乜嘢小事都會好容易着」。亦有不少網民指出，2個箭嘴代表可以排2條隊，惟男子態度有待改善，「其實嗰個位係可以排兩條隊嘅，但係個男人真係好X，幫唔落，sorry」、「其實道理喺男人果邊，不過佢嘅態度喺人眼中已經蝕咗章」。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵調景嶺站月台有2名乘客因排隊位置問題爭執。（achilles_x_x／Threads）

「搭個車都可以嗌交都淨係香港人先做得出」。有乘客於5月29日在社交平台Threads發布影片，指港鐵調景嶺站月台有2名乘客因排隊位置問題爭執，「調景嶺站出諗住等一班車，就有以下嘅畫面，女事主疑似因企位問題同男乘客發生爭執」。

男子站外線排隊被老婦批打尖

影片長1分39秒，見到調景嶺站月台上有多名乘客正排隊等候上車，其中站在內線的老婦，正在指摘站在外線的戴眼鏡男子，「你而家想點啊？咁你想點啊？」，眼鏡男反駁「我而家係咩關你鬼事啊！」。雙方愈行愈近，幾乎「心口貼心口」對峙，老婦更叉腰質問「你而家個樣好惡喎！」，眼鏡男表示「call警察囉」，老婦卻回應「我唔call喎，你call啊」。

站在內線的老婦指摘站在外線的戴眼鏡男子打尖。（achilles_x_x／Threads）

雙方「埋身」爭吵。（achilles_x_x／Threads）

男子反嗆：我鍾意企喺度，你吹得我脹？

這時月台響起「請先讓車上乘客下車」廣播，列車差不多到站，老婦站回排隊位置，但雙方繼續互罵，眼鏡男直指「我鍾意企喺度咪企喺度囉，你吹得我脹啊？」，老婦回答「總言之你唔好過我位」，眼鏡男反嗆「我得鬼閒過你位啊」。

老婦隨後突然「轉章」，向眼鏡男說，「我認八婆啊，你認咩先啊？你話畀我聽啊」，男反駁「我認你老竇啊！你係咪搵交嗌先！」，老婦卻指「咁我搵交嗌你又點呢？」。眼鏡男再表示要「call警察」，重申「我無話打你尖啊，我鍾意企呢度啊，你吹得我脹啊？」，老婦追問「我而家問你，我係八婆，你認咩先」，明言「你要衰過我囉」，男方反嗆「點解我要衰過你？黐孖筋」，老婦不滿說「使唔使出粗口啊？（我）仲粗啲都可以㗎喎」。

列車差不多到站，老婦站回排隊位置，但雙方繼續互罵。（achilles_x_x／Threads）

列車差不多到站，老婦站回排隊位置，但雙方繼續互罵。（achilles_x_x／Threads）

列車差不多到站，老婦站回排隊位置，但雙方繼續互罵。（achilles_x_x／Threads）

列車差不多到站，老婦站回排隊位置，但雙方繼續互罵。（achilles_x_x／Threads）

結局超展開

影片末段，列車到站開門，雙方仍在互罵，眼鏡男表示「邊個惡先啊？」，老婦埋怨「都唔啱規矩，企呢度」，眼鏡男即揚言「我鍾意企邊度咪企邊度囉，我唔入你吹得我脹啊？」，老婦卻形容眼鏡男「成個樣都諗住打尖」。最終眼鏡男沒有上車，向老婦表示「打你老X啊打」。

最終眼鏡男沒有上車。（achilles_x_x／Threads）

網民爭議是否可站外線排隊

網民看過影片議論紛紛，有人認為2人小事化大，「香港係暴躁之都，基本上啲人乜嘢小事都會好容易着」、「香港人太大壓力」、「佢哋嗌交仲衰過小學生」。

不過也有網民關注2個箭嘴是否可排2條隊，認為眼鏡男站位沒有問題，惟態度有待改善，「其實嗰個位係可以排兩條隊嘅，但係個男人真係好X，幫唔落，sorry」、「其實道理喺男人果邊，不過佢嘅態度喺人眼中已經蝕咗章」、「雖然係可以兩行排，但個男人啲肢體動作同語氣，撐佢唔落」。