港鐵阿伯vs輪椅男互罵：廢柴　職員神招應對獲讚　輪椅男親爆內情

乘搭港鐵應該互諒互讓，不應出言侮辱他人！本港網絡流傳1段「輪椅大叔扶牆阿伯」罵戰影片，見到港鐵油塘站月台有1名坐輪椅男子，與1名背心阿伯爭執，其間阿伯辱罵輪椅男是「廢柴」、「社會垃圾」，激發輪椅男怒火令衝突升溫，反罵阿伯「廢柴！你就垃圾啊」。2人罵戰時，1名港鐵職員一直在場安撫輪椅男情緒，以及嘗試阻止阿伯。



影片引來網民熱議，不少人大讚港鐵職員做得好，「港鐵職員好盡力，抵讚」，又批評阿伯行為離譜，「阿伯讓下殘疾人士喇！」、「恃老賣老」、「殘疾都搞，呢個社會完了」。



事件廣傳後，涉事輪椅男現身留言講述始末，指當時港鐵職員協助他上車，其間禮貌地請求在同一車門等車的阿伯到另一車門上車，惟阿伯感到不滿責罵職員，他看不過眼斥責阿伯。直至被阿伯辱罵「廢柴」、「垃圾」，他認為是侮辱其尊嚴，盛怒下觸發激烈爭吵，強調：「我要畀這個社會知道輪椅人士不是一種超級好欺負的人士，我有的權利在社會上同大家一樣都是平等的！」



本港網絡流傳1段「輪椅大叔大戰扶牆阿伯」影片，港鐵油塘站月台有1名坐輪椅男子，與1名背心阿伯爭執。（影片截圖）

這段「輪椅大叔大戰扶牆阿伯」影片於多個Facebook群組、Threads流傳。影片長37秒，見到港鐵油塘站月台近車頭車卡位置，有1名坐輪椅男子與1名背心阿伯爭執，阿伯辱罵輪椅男是「廢柴」，輪椅男激動爆粗回應「X你老X」。

阿伯與輪椅男月台爭執 港鐵職員咁處理

有港鐵職員站在2人中間，伸手示意阿伯停口，「停喇先生！先生你好喇吓！」，惟2人繼續互罵，輪椅男怒斥「你鬧我，我唔識鬧你啊？」，阿伯則依樣回應：「你鬧我、我鬧你啊！」

港鐵職員站在2人中間，伸手示意阿伯停口，惟2人繼續互罵。（影片截圖）

港鐵職員站在2人中間，伸手示意阿伯停口，惟2人繼續互罵。（影片截圖）

港鐵職員站在2人中間，伸手示意阿伯停口，惟2人繼續互罵。（影片截圖）

阿伯辱罵輪椅男「廢柴」、「社會垃圾」

這時港鐵職員靠近輪椅男，拍拍其膊頭安撫情緒，並向阿伯重申「好喇吓」。本來輪椅男已稍為平復，惟阿伯沒有收口，再辱罵輪椅男是「廢柴」、「社會嘅垃圾」，輪椅男隨即再次激動，反罵阿伯「廢柴！你就垃圾啊」，職員繼續邊安撫輪椅男，邊勸止阿伯。2人爭執期間，現場傳出其他乘客笑聲。

港鐵職員靠近輪椅男，拍拍其膊頭安撫情緒。（影片截圖）

本來輪椅男已稍為平復，惟阿伯沒有收口，再辱罵輪椅男是「廢柴」、「社會嘅垃圾」。（影片截圖）

本來輪椅男已稍為平復，惟阿伯沒有收口，再辱罵輪椅男是「廢柴」、「社會嘅垃圾」。（影片截圖）

本來輪椅男已稍為平復，惟阿伯沒有收口，再辱罵輪椅男是「廢柴」、「社會嘅垃圾」。（影片截圖）

網民批阿伯離譜 讚港鐵職員做得好

網民看過影片紛紛批評阿伯離譜，又讚揚港鐵職員「做得好」，「好盡力，抵讚」、「個職員已經好盡力，去安撫傷殘人士，下次可以叫增援，港鐵附例一定可以處理到個阿伯」、「阿伯讓下殘疾人士喇！」、「恃老賣老，加上自我感覺良好，廢柴話人廢柴」、「殘疾都搞，呢個社會完了」。

網民紛紛批評阿伯離譜，讚揚港鐵職員「做得好」。（影片截圖）

輪椅男現身拆解起因：侮辱我作為輪椅人士尊嚴

事件引起熱議後，涉事輪椅男現身留言講述始末，指當時港鐵職員協助他上車，其間「超級有禮貌」地請求在同一車門等車的阿伯到另一車門上車，惟阿伯感到不滿責罵職員，他看不過眼，「挺身而出」幫職員責罵阿伯。他稱，當時還沒有「着火」，直至阿伯辱罵他是「廢柴」，認為這句話是「侮辱咗我作為輪椅人士的尊嚴」於是「超級強大的着火」，後來就發生影片所見一幕。

輪椅男強調：「我要畀這個社會知道，輪椅人士不是一種超級好欺負的人，我有的權利在社會上同大家一樣都是平等的！」

輪椅男強調：「我有的權利在社會上同大家一樣都是平等的」。（影片截圖）

港鐵這樣回應

港鐵回覆《香港01》表示，事件發生於5月18日下午5時許，港鐵職員正在油塘站往黃埔方向月台上，協助輪椅人士登車，甚間乘客間發生爭執，職員於是上前調停，其後雙方各自離去。