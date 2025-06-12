65歲爛賭母擬閃婚！與內地男識半年　港女憂母被騙　網民：應恭喜

並非所有父母都能為子女遮風擋雨，有些甚至可能成為子女人生中的「狂風暴雨」！近日有港女發帖訴苦，稱自幼就被「爛賭」的母親丟給外婆照顧，之後母親另組家庭，卻又再次離異。多年來母親也甚少關懷她，一般找她都是向她借錢還賭債，令她苦不堪言。今年已年屆65歲的母親，近來忽然表示要與1名新結識的上海男子再婚，樓主指2人相識「都唔知有冇半年」，擔心母親受騙，亦坦言害怕收到母親電話，「好似次次都有嘢要幫佢執手尾咁」。



對於樓主的擔憂，網民卻相當樂觀，不但狠斥樓主母親是「蘇州屎」，甚至預言樓主「從此甩難」，勸放手讓母親再婚，「下次欠債有佢老公孭了」、「搵到長期飯票。你應該恭喜佢」。



有港女發帖訴苦，稱多年來需為「爛賭」母親「執手尾」。（《日日是好日》劇照）

該名港女在香港討論區以「有個生活同感情生活一團糟的媽咪」為題發帖大吐苦水，她表示自幼父母離異，母親將她交給外婆後就與第二任丈夫成家立室，並生了個兒子。多年來，母親都對她較少關懷。

年幼入院做手術 「爛賭母」卻過大海賭錢

樓主透露，母親有賭錢習慣。她憶述年幼需做手術，術後只見外婆與姨母陪伴，一問才知母親去了澳門賭錢，當時頓感「心淡」。到她長大後，母親曾致電她向她借錢還賭債，「當時又喊又話要死」，樓主心軟於是將所有積蓄給予母親還錢。

長大後多次為母還賭債

後來樓主才知道，母親竟將外婆留下的遺產賭清光，她亦因此與母親斷絕來往。兩三年後，樓主母親又再致電向她借錢還賭債，樓主拒絕後就被指責「不孝、無良心」，母親之後還騷擾樓主丈夫，令她迫於無奈再次幫忙，「最後我幫咗佢少少。其餘嗰啲叫佢去銀行，自己做債務重組慢慢還」。

樓主又指，母親曾遭第二任丈夫控告打人而被拘留，最終亦靠她去保釋。此事後，母親還在她家短暫住了1個月。近年，母親亦與第二任丈夫離婚。

樓主長大後曾多次為母還賭債。（《麥路人》劇照）

65歲母親擬閃婚 港女憂母被騙

不過，樓主近日又收到母親消息，今年65歲的母親表示準備與1名上海男人同居及「閃婚」，樓主指２人相識「都唔知有冇半年」，只知對方與母親一樣經歷2場婚姻，目前離異，該名男子又要求婚後有名份才會見其他家人。樓主不解指「需要咁急咩？唔明點解婚前唔見得人」，並擔心母親受騙。她雖表示母親「冇錢比人呃」，但又指「不過我總覺得唔單純」。

樓主嘆道「媽咪唔聽勸」，並訴說煩惱，「其實我真係好驚，收到佢電話，好似次次都有嘢要幫佢執手尾咁，但係佢又唔聽人勸，我都唔知可以點」。

網民狠斥樓主母親是「蘇州屎」，甚至笑言樓主「從此甩難」，勸樓主放手讓母親再婚，「下次欠債有佢老公孭了」。（電影《嫲煩家族》劇照）

網民急勸樓主「別阻母再婚」：你甩難啊

帖文引起網民熱議，不少網民批評樓主母親好賭、不慈，指斥她「點做人老母」，亦有人心疼樓主孝順為母親付出。

當中有不少網民更直言樓主母親就是「蘇州屎」，建議樓主不要阻止母親再婚，甚至笑稱樓主「從此甩難」，「佢要結婚你又阻唔到，由得佢囉，下次欠債有佢老公孭了」、「搵到長期飯票。你應該恭喜佢」、「再婚仲好喇！佢可靠新一個」，更有人笑言「似你媽咪會呃人錢多啲」。

（香港討論區）