首派慈雲山公屋！女子急問交通情況　再驚悉同層單位曾發生這命案

輪候公屋需時，等候多年後獲派單位，卻又未必盡如人意。最近有1名女子在社交平台發文表示，自己首派獲慈雲山的慈民邨公屋單位，由於她完全不熟悉該區環境，故向其他網民求教，「想知道嗰度交通方便嗎？」，而其後更稱查到同層有另一單位曾發生住客吊頸事故。



不過，網民認為同層單位發生事故亦毋須介意，「外國邊間屋未死過人」，反建議樓主可了解附近是否有垃圾屋或麻煩鄰居，形容生人比死人更麻煩。



樓主首派獲慈雲山的慈民邨公屋單位，由於她完全不熟悉該區環境，故向其他網民求教。（資料圖片）

獲派慈雲山慈民邨公屋

該女子早前在Facebook群組「公屋討論區」發文，稱她是申請4人單位，並上傳照片顯示其收到的配房通知信，獲首派位於慈雲山的慈民邨某單位，但她完全不熟悉該區環境，故在文中問道「求咁多位樓主建議，首派慈民邨，想知道嗰度交通方便嗎？」，其後又指「剛剛查到我派嗰個樓層有個單位，有人吊頸」。

樓主直言言不熟悉慈民邨附近環境，故在文中問道「想知道嗰度交通方便嗎？」。（FB圖片）

網民大讚：覺得非常好住

帖文引來網民討論，不少人大讚慈民邨，「非常好住，食嘢買嘢都好方便，搭車幾乎落樓就係，細路返學又近，附近一堆好學校」、「慈民邨隔籬就係慈雲山中心」、「住咗20幾年，覺得非常好住」、「慈民好住，朋友開邨住到而家」。

不過，有街坊就認為交通較不方便，「慈雲山交通好唔方便，搭小巴上山落山，得一個街市」、「11樓居民表示，有鄰居開收音機大大聲開通宵」，又建議樓主親身到慈雲山體驗一下，「建議去慈雲山行一轉」。

網民指毋須介意同曾有事故單位

對於同層單位有事故，有網民認為不是大問題，「同層吊頸都介意？呢個世界上就算有鬼，做鬼嘅都可能費鬼事理你呢個陌生人」、「你直接去嗰度同樓下管理員傾吓偈，問吓佢有冇啲比較敏感人士仲好啦，如果唔係入咗伙發現有傻人或者囤積症嘅老人家仲麻煩」。