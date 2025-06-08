華御結三文魚飯團僅見碎饀│港男呻：$12買紫菜包飯？　網民撐店方

食物價錢與食物質素當然有連帶關係，日前有港男表示，到華御結購買三文魚飯團，不過當他咬開飯團後，發現內裏的饀料僅得極少量的三文魚碎，因此揶揄「（畀）$12買紫菜包白飯？」。



有網民覺得華御結飯團價錢一向不便宜，加上曾買到「無餡」飯團，故對該店有戒心。但更多人認為「一分錢一分貨」，指店方標榜用日本米，加上人工和各項成本，12元一個飯團已相當實惠，「無利可圖搵鬼做？」、「日本米唔使錢？靚少少嘅紫菜唔使錢？華御結入面有啲真材實料嘅都賣緊$2X啦」。



有港男於華御結購買三文魚飯團，發現裏頭只有極少量三文魚碎，揶揄「（畀）$12買紫菜包白飯？」。（threads影片截圖）

華御結買$12三文魚飯團 僅得極少內餡料

該港男在threads帳號上傳影片，只見他搭乘巴士期間，進食一個在華御結購買、標價12元的Hokkaido Salmon Flakes（北海道產秋鮭三文魚）飯團，不過當他將飯團掰開，發現裏頭完全沒有三文魚餡，之後他再咬一口，才看到極少量的三文魚碎，故不禁揶揄「$12買紫菜包白飯？」。

港男在華御結購買要價12元的三文魚飯團。（threads影片截圖）

當他將飯團掰開，發現裏頭完全沒有三文魚餡。（threads影片截圖）

之後他再咬一口，才看到極少量的三文魚碎。（threads影片截圖）

網民指又貴又唔抵食

影片引來網民討論，有人調侃樓主「恭喜食到隱藏版白飯糰」。有留言認為華御結飯團價錢向來偏貴，加上餡料不多，甚至曾經不幸地買到「無餡」飯團，「我都試過白飯， 我上次係買牛蒡」，所以未必會再光顧。

有人指出「明買明賣」：無利可圖搵鬼做？

不過有許多網民就為華御結護航，「都係嗰句啦，明買明賣，無利可圖搵鬼做？」、「Flakes = 碎，$12蚊嘅華御結你仲想點？第二啖都見到有（三文魚）啦，日本米唔使錢？靚少少嘅紫菜唔使錢？華御結入面有啲真材實料嘅都賣緊$2X啦」，認為價錢往往和食物質素掛勾，若然覺得貴，大可選擇其他商店。

樓主購買的三文魚飯團，的確和華御結官方網頁顯示的圖片有頗大出入。（華御結官網圖片）

（threads＠itschingnotching）