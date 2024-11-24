超薄豬扒！觀塘茶記吉列豬扒「薄到可攝叉罅」　食客呻：大中伏！

香口的吉列豬扒是不少港人到茶餐廳會點選的食物，但近日有港男在網上發帖抱怨，稱於觀塘某茶記選吃售價為60元的咖哩吉列豬扒飯，驚見豬扒薄得出奇，連同外層的炸粉，竟能可整片攝進叉齒間，令他驚呼「薄到連支叉嘅罅隙都可以攝得入」。他對食物味道及質素大為不滿，故上傳多張照片並慘呻「大中伏」。而網民看完照片後，都認為豬扒太薄，「豬肉乾？」、「薄到咁都拎畀人食？」。



有港男發帖抱怨，稱於觀塘某茶餐廳吃吉列豬扒飯，驚見豬扒薄得出奇。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名港男日前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，稱於觀塘某茶餐廳食午餐，點選了60元的咖哩吉列豬扒飯套餐，並加了3元轉喝凍檸檬茶，不過食物質素就令他非常不滿，更發帖呻「大中伏」。

吉列豬扒薄到可攝入叉罅

樓主在帖文中狠批豬扒太薄、烹調方式欠佳，稱本來已經太薄的豬扒外面還有不少炸粉，「嗰塊豬扒，豬肉嘅厚度，根本就係肉片，而唔係豬扒」、「夾硬用吉列嘅方法去炸，炸到成塊豬扒捲曲揦埋一舊」。樓主亦氣憤指「連埋吉列脆殻，薄到連支叉嘅罅隙都可以攝得入！」。此外，他又形容咖喱汁味道太鹹。

豬扒連同裹在外層的炸粉，竟能整片攝進叉齒間。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

港男狠批豬扒太薄、烹調方式欠佳。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

豬扒不算大塊，卻連接了很大件的骨頭。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

從照片可見，樓主以餐叉叉起豬扒拍攝時，可見豬扒的確較薄，甚至能整片攝進叉齒間；而整塊豬扒不算大塊，卻連接了很大件的骨頭。另外，樓主還將豬扒脆殼放到桌上展示。樓主又不滿表示「成塊所謂豬扒，最大嗰嚿係豬扒嗰塊骨頭」。

樓主慘呻頂唔順：食唔落

樓主稱平日也算是「惜食」之人，「有時食物煮得唔好食，我都會盡量食咗佢，因為唔想浪費」，然而這次他實在難以下嚥，「但係今次我真係頂唔順，係好少有忍唔住，食唔落」，更自覺「好慘」。

帖文引起網民熱議，不少網民都認為照片中的豬扒薄得離譜，「豬肉乾？」、「薄到咁都拎畀人食」，亦有人笑言「咖哩吉列豬骨」、「豬扒好貴咩？」。

（Facebook）