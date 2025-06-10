美容變毀容！婚禮顧問推銷美白膏　準新娘獲搽後臉泛黃變黑怒提告

新娘子當然希望結婚當日以最佳狀態出場，所以事前必定要做許多準備工夫。台北1名婚禮女顧問同時在直銷集團工作，其間向1名準新娘推銷3款軟膏，聲稱有美白效果，惟準新娘搽後出現急性皮膚炎症狀，即使她立即求醫，臉部仍然泛黃變黑，於是怒告對方。



台北地檢署經調查後，發現涉事軟膏含有對苯二酚等成份，屬於專業指示用藥，但被告擅自指導客戶使用，以違反《醫師法》等罪名對她作出起訴。



準新娘搽完軟膏後出現急性皮膚炎症狀，即使她立即求醫，臉部仍然泛黃變黑。（AI生成圖片）

3款軟膏盛惠6,000新台幣

台媒於今年6月報道，涉案楊姓女子除了擔任婚禮顧問之外，還在知名直銷集團工作。案發於2023年，1名準新娘向楊女尋求婚前準備諮詢時，楊女順便推銷1組5萬多新台幣（約1.2萬港元）的美容保養產品，另售3款軟膏，盛惠6,000新台幣（1,500港元），楊女指導準新娘可以將保養品和軟膏混合搽臉，令到臉部更美更白。

準新娘怒告楊姓婚禮顧問。（AI生成圖片）

臉部搽軟膏後變黃變黑

準新娘付錢後按照楊女指示用軟膏搽臉，惟事後卻感到臉部不適，求醫後證實患急性皮膚炎。準新娘接受治療後，臉部部份位置仍然泛黃變黑，因此拍攝臉部照片，繼而向楊女提告。

軟膏含指示用藥 一般人不得指導使用

接受調查期間，楊女辯稱，自己只是按照公司建議，指導客戶使用美容保養產品，但檢察官發現楊女推銷的3款軟膏，其實是她自行前往藥房購買，含有A酸、對苯二酚等指示用藥，雖然可以自費購買，但必須經醫生或藥師指導使用方式。楊女沒有具備相關專業資格，卻擅自執行醫療業務，明顯觸犯《醫師法》，於是將她控告。

（綜合）