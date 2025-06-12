餐廳內突高歌被店員勸止！女子怒丟粟米兼辱罵︰X你媽　下場曝光

食肆並非卡啦OK包廂，不應隨意高歌，以免影響其他顧客。台灣桃園1名女子在1間餐廳用膳期間，突然興致大發當場大聲唱歌，卻遭到店員制止，她一氣之下辱罵對方「X你媽」，甚至丟擲粟米。女子事後捱告，法官經審理後裁定「強暴侮辱」罪名成立，判處拘役20天，但能易科罰金2萬新台幣（約5,000港元）。



女被告在桃園1間餐廳用膳，其間突然大聲唱歌，即被店員勸止。（AI生成圖片）

唱歌被制止 辱罵兼丟擲粟米

台媒於今年6月報道，女被告於2023年6月到桃園1間餐廳用膳，其間突然大聲唱歌，當被店員勸止時，她當場辱罵對方「X你媽」，然後就地取材丟擲粟米，受害店員認為名譽和社會評價受到貶損，決定報警提告。

女被告當場辱罵店員「X你媽」，然後就地取材丟擲粟米。（AI生成圖片）

法官裁定罪成 判處拘役20日

女被告接受調查期間承認罵人和丟擲粟米，但她強調沒有犯罪意圖。案件在桃園地院進行審理，法官卻認為「X你媽」一詞含有不屑、輕蔑、貶低或使人難堪意思，令到當事人感到難堪，影響其名譽及社會評價，加上被告刻意辱罵店員和丟玉米，行為已經構成「強暴侮辱」罪名。法官考慮到她沒有認罪，至今仍未和受害店員達成和解或取得原諒，判處拘役20天，易科罰金2萬新台幣（約5,000港元），全案仍可上訴。

（綜合）