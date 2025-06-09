衝紅燈收罰單！女司機咒罵男警︰一輩子失戀　誣告濫權索償結果咁

駕車衝紅燈已經是犯法，咒罵和誣告警員就更加離譜。高雄1名女司機駕駛期間違規衝紅燈，男警見狀便上前截查，但女司機堅稱自己無錯，甚至反指是道路設計出現問題，男警決定直接開出罰單。女司機當場怒罵警員是「四眼仔」，而且詛咒對方「一輩子失戀」，其後更指控該名男警濫權，索償60萬新台幣（約15萬港元）。法官審理證據後，卻認為是女司機無理取鬧，判處她敗訴。



女司機咒罵男警「你這種四眼仔讓人看了討厭，一輩子失戀」。（AI生成圖片）

女司機衝紅燈停車等左轉

台媒於今年6月報道，案發2023年12月16日凌晨1時許，楊姓女子駕駛車輛，沿明誠二路往東邊方向行駛，駛至明誠二路和民族一路交界路口時，交通燈號轉為紅色，但楊女仍然直闖，無故進入左彎專用車道停車等待左轉，時間長達82秒。

男警開出罰單 遭女司機咒罵︰一輩子失戀

三民二警分局的男警見到有車輛違規衝紅燈，便走近截查，惟楊女非但不認錯，反而下車抱怨，卸責指斥道路設計有問題，該名男警回應自己在上址工作6年，不認為道路設計出現問題，不理會楊女訴求，當場發出罰單。楊女不忿大罵男警「態度非常惡劣，你像個痞子一樣」、「我污辱你嗎？痞子是你嗎？你承認嗎？」、「我說痞子就是你啊」，男警勸喻楊女冷靜，回應指「妳不用講一些話來激怒我」；但楊女持續咒罵，「你這種四眼仔讓人看了討厭，一輩子失戀」。

法官判處女司機敗訴。（AI生成圖片）

捱告後反告男警濫權

男警不甘受辱，回到派出所後控告楊女「侮辱公務員」和「公然侮辱」罪名告訴，雖然檢方事後決定不作起訴，但楊女獲悉捱告加深不滿，除了向立委求助之外，還指控涉事警員濫權，向政府索償60萬新台幣（約15萬港元）。

法官判處敗訴

案件在高雄地方法院進行審理，法官翻查閉路電視等證據，認為楊女的確違規衝紅燈，男警開出罰單，沒有故意假藉職務，妨害楊女行動自由，加上警員認為受辱提告，目的維護自身權益，認定楊女控訴無理判處敗訴，案件可上訴。

（綜合）