草莓月亮2025年6月「這一天」登場　罕見天文奇景錯過須等18年

一年一度的草莓月亮將在6月11日登場，這輪滿月不只美麗，更是天文迷千萬不能錯過的奇景──北半球18.6年來最低的一次滿月！這代表，月亮將異常接近地平線，帶來金黃或橘紅色的視覺震撼。下一次想看到這樣低懸的滿月，將要等到2043年。



這晚，仰望夜空的你，或許會以為月亮變大、變近，這就是今年「草莓月亮」魅力！

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草莓月亮的由來？

草莓月亮（Strawberry Moon）的名稱，其實與月亮的顏色無關，而是源自北美原住民的文化傳統。每年6月正值草莓盛產，他們便將這個月份的滿月稱為「草莓月」，象徵豐收與好運，也有祈求一年順利的美好含義。雖然有個甜美名稱，但實際上這晚的月亮多半呈現橘色或金色，與天空中厚重大氣層的折射有關。

2025年草莓月亮觀賞時間、建議

根據天文及觀星應用軟體開發公司Star Walk預報，2025年草莓月亮將於6月11日（星期三）北京時間15:44（GMT 07:44）登場，最佳觀賞時間為當日傍晚至深夜，特別是在日落後月亮升起時，最容易感受到其「低懸」地平線的震撼感。若想拍下壯麗畫面或欣賞無遮蔽月色，建議選擇視野開闊的高處、海邊或郊區少光害地區。

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今年草莓月亮必看！錯過再等18年

2025年草莓月亮之所以「特別低」，是因為它不僅是夏至（6月21日）前的最後一個滿月，更落在每18.6年才出現一次的「月亮大停滯」（Major Lunar Standstill）時期。以上天文現象，月亮在天空的運行軌道將達到最大傾角，北半球觀賞時將出現赤緯最低的滿月。

除了讓月亮看起來貼近地平線，可能因為大氣折射而染上金黃或橙紅光輝，加上「月亮錯覺」效應，更顯巨大耀眼。

今年的草莓月亮，不只是浪漫，更是天文的珍貴景象。上次滿月恰逢夏至是2016年，而下一次滿月與夏至重合還要等到2062年；另外，要再看到這麼低懸的草莓月，則需要等上18年！因此，6月11日的夜晚，是賞月、攝影、許願的絕佳良機，不論你是天文迷，還是單純想在夏夜中漫步，都別錯過這場來自宇宙的浪漫約定。

＃補充

在南半球情況剛好相反，這次草莓月亮將是最高的一次滿月，南半球最低的滿月則是會出現在2025年12月5日。

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