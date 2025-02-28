七星連珠2025｜拆解罕見天文現象迷思　不是每顆行星可憑肉眼看見

【七星連珠2025】近來網路熱議，本週可見特殊天文奇景「七星連珠」，甚至有命理師說可能發生災禍。但台北市立天文館強調，7顆行星同時出現在日落後的天空，不是特殊天象，也不是真的連成一線，七顆行星並非肉眼都看得見。



近來網路熱議，本週可見特殊天文奇景「七星連珠」。（台北市立天文科學教育館）

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2/28週五晚間六點半，抬頭看天空會看見好幾顆行星，有人說這是七星連珠，天文館說明由西向東依序是，土星、水星、海王星、金星，天王星、木星以及火星。

這七顆行星是同時出現在天空之中，可是你要七顆行星可見，或者是七顆行星連珠，其實距離連珠是有一大段距離的。 台北市天文科教館研究助理趙瑞青

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這次行星排列位在東西兩側的火星和土星，相距達117度，幾乎是天空的3分之2，但日落後的天空海王星、天王星肉眼不可見，水星、土星過於接近太陽也難以看見，只有金星、木星、火星抬頭能看到，也就是說七顆行星無法同時遍賞。

如果民眾想要在這幾天的夜晚，在天空之中看到比較亮的這三顆行星的話，可以把握大概晚上七點到八點之間。 台北市天文科教館研究助理趙瑞青

另外，天文學並無連珠說法，但古人觀星時水、金、火、木、土星會聚於30度範圍內，稱為五星連珠，確實屬於少見天象上一次是1624年，接下來要等2040年和2297年。

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但關於七星連珠說法香港風水師七仙羽認為這天能量轉移大爆發，建議可以丟掉7種衰運物品，包括舊鞋舊衣、冰箱過期食物，枯萎花草、破損碗盤，有裂痕的鏡子、壞掉或殘舊家電，以及不亮的燈具，台灣的小孟老師也分析過去出現七星連珠，2000年5月網路泡沫衝擊全球經濟，2022年6/16不久後9月全球股災，強調逢七必變逢九易凶，民俗、風水之說僅供參考，天文館也澄清，行星同時出現在日落後天空，不是特殊天象但這週太陽下山不妨看看夜空找找行星們在哪裡。

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