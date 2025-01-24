SpaceX意外創造天文奇觀 殘骸劃破夜空變真實版《你的名字》
撰文：Goody25
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萬眾期待SpaceX的第七次星艦在試飛8分鐘後中出現意外，燃燒的殘骸在大氣層中劃出絢麗光軌，意外創造了一幅壯美的天文奇觀，點亮了加勒比地區（The Carribbean）的星空！
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原本是一次嚴肅的航太測試，卻意外為地球獻上了一場獨一無二的光影秀。這場意外流星雨讓特克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos Islands) 的居民成了幸運觀眾，同時也令無數網友為之驚歎。就連SpaceX公司創始人Elon Musk也以輕鬆幽默的方式回應此事：「成功是不確定的，但娛樂性是保證的。」讓人不得不佩服，這就是首富的心態啊！投資了 2 個億當煙花放了。
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本次任務是SpaceX測試星艦深空探索能力的重要一步，但懷疑是發動機防火牆上方的氧氣或燃料洩漏導致了壓力過大而引起星艦解體。雖然這次任務未能完成，但此次對於往後的進步稱得上是一場漂亮的失敗。Elon Musk坦言這次是技術性失誤，然而他也信心滿滿地表示，下次試飛將在不久後進行。同時，美國聯邦航空管理局（FAA）已介入調查，並暫時暫停星艦的發射許可，以確保未來任務的安全性。
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