木蘭風球｜為何「風力達8級」卻未掛8號風球？一文看清天文台解釋

熱帶氣旋木蘭今早（8月10日）在本港西南約400公里左右掠過，衛星雲圖（圖一）顯示木蘭的環流甚為廣闊，木蘭的強雨帶主要集中在其外圍，有季風低壓的特徵。正如上一篇隨筆所述，隨著木蘭移向廣東西部至海南島一帶，其東側的外圍雨帶在昨日（8月9日）及今日（8月10日）為廣東沿岸地區帶來狂風大驟雨及雷暴，其間（8月9 日正午至8月10日正午）本港普遍錄得超過70毫米雨量。



木蘭吹襲香港期間，本港普遍吹強風程度的東至東南風（圖三），即達三號強風信號的風力。另外，只有離岸及部分高地的風力間中達到烈風程度。

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雖然木蘭的中心與香港保持400公里或以上的距離，但其外圍雨帶所伴隨的猛烈陣風仍然不容忽視。熱帶氣旋的雨帶通常會伴隨著狂風，當較強的雨帶間歇性橫掃過香港時，個別地區的風力可能會在短時間內上升。

在強雨帶影響下（圖四），長洲在8月9日晚上9時左右錄得的陣風高達每小時108公里，而大美督的風力亦曾有一段短時間達到烈風程度（圖五）。由於烈風出現的時間較為短暫，並只影響本港小部分地區，未達八號烈風或暴風信號標準。

雖然木蘭已逐漸遠離本港，但其外圍雨帶仍會在今明兩日（8月10及11日）為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。海仍有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊，並停止所有水上活動。

原文：木蘭帶來的猛烈陣風及大驟雨作者：香港天文台當值預報員