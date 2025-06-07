過安檢拿手機拍影片！男子被勸阻反嗆：憑什麼管我　後續網民讚好

出國旅行希望拍片記錄無可厚非，但都要注意場合，避免觸犯法例！日前有馬來西亞女生在網上發文，指於機場過安檢時，看到1名操普通話男子拿起手機支架拍攝影片，她好心提醒對方「這裏禁止拍照」，對方則發難反問她「你是關卡官員嗎？」、「你又沒有執照，憑什麼管我？」。



樓主稱當時未有和對方爭論，選擇轉身跟相關官員表明事件，隨後便有2位警官氣勢洶洶往男子方向走去。不少網民大讚樓主做法大快人心，「痛快啊」，認為涉事男子理應受罰，「警告也給了，做錯事的人這麼理直氣壯，怪誰？」。



有男子在機場過安檢時拿手機拍影片，被同場人士制止後反嗆，最後有警官前往處理。（示意圖／資料圖片）

男子機場過安檢 拿手機支架拍攝影片

該女生在threads帳號發帖，並上傳照片，顯示她持有馬來西亞護照，身處吉隆坡第二國際機場的離境大廳。她指，當時正準備過海關安檢，看到排在前面的男子拿着手機支架拍攝影片，她於是提醒對方：「Hey, video recording are prohibited in the immigration area（出入境區域禁止錄影的）」。不過對方未有聽懂英語，樓主形容「他you you you了半天」， 故再用中文提醒，「這裏禁止拍照」。

樓主於機場過海關安檢時，發現有男子拍攝影片，提醒對方不能錄影卻被罵「憑什麼管我」。（threads圖片）

被樓主勸阻動怒發難 質問：憑什麼管我？

詎料男子聞言即時以普通話質問樓主，「你是關卡官員嗎？」、「你又沒有執照，憑什麼管我？憑什麼說不可以？ 」。樓主當下好氣又好笑，但沒有和對方爭論，只是留下1句「那你儘管拍吧，我先走了」，但她過安檢時則跟相關官員舉報男子正在拍攝影片，隨後便有2位警官氣勢洶洶往男子方向走去，她則轉身離開。

樓主沒有和男子爭論，直接向相關官員舉報男子拍片行為，獲網民激讚。（示意圖／GettyImages）

樓主做法全網激讚：痛快啊

許多網民都認為樓主做法大快人心，「痛快啊」、「幹得好」、「爽，讓社會教他」、「敬酒唔飲飲罰酒」、「這種人一定要受到教訓」、「厲害，所以說女人不可得罪啊」。

網民批男子自取其辱

有留言覺得男子理應受罰，甚至應禁止他再度入境，「自取其辱」、「過海關本來就該嚴肅點」、「全世界機場的禁區是不能拍照或影片，已經提醒你還給臉色，檢舉吧」、「警告也給了，做錯事的人這麼理直氣壯，怪誰？」、「這種就該給他一個教訓，不要以為可以把世界踩在腳下」。

（threads＠graceysc）