過安檢拿手機拍影片！男子被勸阻反嗆：憑什麼管我　後續網民讚好

出國旅行希望拍片記錄無可厚非,但都要注意場合,避免觸犯法例!日前有馬來西亞女生在網上發文,指於機場過安檢時,看到1名操普通話男子拿起手機支架拍攝影片,她好心提醒對方「這裏禁止拍照」,對方則發難反問她「你是關卡官員嗎?」、「你又沒有執照,憑什麼管我?」。



樓主稱當時未有和對方爭論,選擇轉身跟相關官員表明事件,隨後便有2位警官氣勢洶洶往男子方向走去。不少網民大讚樓主做法大快人心,「痛快啊」,認為涉事男子理應受罰,「警告也給了,做錯事的人這麼理直氣壯,怪誰?」。



有男子在機場過安檢時拿手機拍影片,被同場人士制止後反嗆,最後有警官前往處理。(示意圖/資料圖片)

男子機場過安檢 拿手機支架拍攝影片

該女生在threads帳號發帖,並上傳照片,顯示她持有馬來西亞護照,身處吉隆坡第二國際機場的離境大廳。她指,當時正準備過海關安檢,看到排在前面的男子拿着手機支架拍攝影片,她於是提醒對方:「Hey, video recording are prohibited in the immigration area(出入境區域禁止錄影的)」。不過對方未有聽懂英語,樓主形容「他you you you了半天」, 故再用中文提醒,「這裏禁止拍照」。

樓主於機場過海關安檢時,發現有男子拍攝影片,提醒對方不能錄影卻被罵「憑什麼管我」。(threads圖片)

被樓主勸阻動怒發難 質問:憑什麼管我?

詎料男子聞言即時以普通話質問樓主,「你是關卡官員嗎?」、「你又沒有執照,憑什麼管我?憑什麼說不可以? 」。樓主當下好氣又好笑,但沒有和對方爭論,只是留下1句「那你儘管拍吧,我先走了」,但她過安檢時則跟相關官員舉報男子正在拍攝影片,隨後便有2位警官氣勢洶洶往男子方向走去,她則轉身離開。

樓主沒有和男子爭論,直接向相關官員舉報男子拍片行為,獲網民激讚。(示意圖/GettyImages)

樓主做法全網激讚:痛快啊

許多網民都認為樓主做法大快人心,「痛快啊」、「幹得好」、「爽,讓社會教他」、「敬酒唔飲飲罰酒」、「這種人一定要受到教訓」、「厲害,所以說女人不可得罪啊」。

網民批男子自取其辱

有留言覺得男子理應受罰,甚至應禁止他再度入境,「自取其辱」、「過海關本來就該嚴肅點」、「全世界機場的禁區是不能拍照或影片,已經提醒你還給臉色,檢舉吧」、「警告也給了,做錯事的人這麼理直氣壯,怪誰?」、「這種就該給他一個教訓,不要以為可以把世界踩在腳下」。

