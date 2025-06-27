人夫出軌2女！賣小三裸照兼安排接客　遭妻索償竟問：不告她們？

「渣男無極限」，女士們記得帶眼識人！台灣1名女子指控，前夫婚內與2名女子出軌，其中1名小三更要墮胎，前夫不但販賣她們裸照，而且安排另1名小三接客從事性工作，種種行為嚴重侵害到其配偶權，因而決定向前夫索償80萬新台幣（約20萬港元）。渣男卻指「沒有找婚外情的小三提出訴訟」不公平，但法官認為女方有自由決定是否向其他人追討損失，判處被告賠償60萬新台幣（約15萬港元）。



前妻指控，前夫婚內和2名女子出軌，其中1名小三更要墮胎，前夫亦販賣她們裸照，又安排另1名小三接客。（示意圖/gettyimages）

前夫婚內出軌2女 其中1人墮胎

台媒於今年6月報道，案件在桃園地院進行審理，該名前妻在判決書主張，原本和前夫幸福生活，但他於2022年11月透過交友程式結識1名女子，向對方謊稱自己單身，聲稱以結婚為前提展開交往，2人發生多次性行為；此外，前夫2022年以類似方法和另1名女子展開交往，其間同樣發生關係，對方甚至懷孕，需要接受墮胎手術。

售賣小三裸照 安排從事性工作

前妻指控，前夫除了外遇之外，還將2名小三的裸照上載網上販賣牟利，甚至擔任「馬伕」，安排最初認識的小三和其他人進行性交易，相關行為嚴重侵害到其配偶權，因而決定提告前夫，索償80萬新台幣（約20萬港元）。

前妻更指前夫安排其中1名小三接客從事性工作。（示意圖/gettyimages）

被告認為小三要共同承擔賠償責任

渣男前夫承認曾和2女交往，但他否認出售裸照和擔任「馬伕」，甚至指前妻只是針對他提出訴訟，卻沒有對2名小三提告是不公平，指賠償責任理應由3人共同承擔。

法官判處被告賠償60萬新台幣

但法官認為，被告已經承認出軌，其行為已經侵害到前妻的配偶權，前妻是否向其他人另行追討損失，屬於其個人自由，不影響她向被告索償的正當性，判處被告賠償60萬新台幣（約15萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）