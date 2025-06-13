稱去兄家過夜！男友背囊銀包藏4個避孕套　她傻眼：要玩水球？

情侶之間愛愛亦要做足安全措施，但如果伴侶與家人或朋友出遊時藏有避孕套，那就難免令人不安！台灣1名女子在網上發文，表示周末前往台北與家人聚餐，其38歲同居男友則聲稱會跟兄弟過夜，她便為對方整理背囊，卻發現內藏2個避孕套，而銀包亦有2個，即總共攜帶4個避孕套。由於2人有結婚計劃，所以性交時沒有特別避孕，故認為男友偷腥。



台女慨嘆「女友不在，還特別帶4枚保險套去兄弟家過夜，真當我是傻子嗎？以為要玩水球還是戴安全帽嗎？」、「都38歲了還無法管住小頭，誰會嫁給你」，相信2人最終分手收場。許多網民留言指「笑爛，完全不需要吐槽什麼，都被原PO吐槽完了」、「男上加男，所以男捨男分啊」、「欣賞你的精神狀態，很清醒」。



樓主意外發現男友背囊和銀包共藏4個避孕套，質疑對方出軌。（AI生成圖片）

雙方計劃結婚 沒有避孕

樓主在「Dcard討論區」表示，自己今年29歲，其同居男友則是38歲，他們交往大約2年，早前正計劃結婚，所以沒有特別避孕。樓主表示於周末會到台北陪伴家人吃飯聚餐，其男友則稱會前往兄弟住所聚會過夜。

樓主驚揭男友背囊銀包共藏4個避孕套

樓主見到男友當時從櫃內拿出背囊，於是趁對方不注意之際幫忙整理，樓主記得之前將背囊放入櫃內時，自己同樣曾經整理過，但今次卻發現背囊內有2個新購買的避孕套，而男友的銀包平時錢不多，但當日卻離奇地較厚，檢查後發現內有1.3萬新台幣（約3,300港元）現金，以及2個避孕套，樓主意會到男友明顯出軌。

樓主慨嘆「女友不在，還特別帶4枚保險套去兄弟家過夜，真當我是傻子嗎？以為要玩水球還是戴安全帽嗎？」。（AI生成圖片）

樓主嘲諷：要玩水球還是戴安全帽嗎？

面對此情此景，樓主慨嘆男友平時缺點多多，加上偷腥，「都38歲了還無法管住小頭，誰會嫁給你」、「要玩水球還是戴安全帽嗎？」，認為「世界很大，一輩子很長，2年很短，好的對象也很多」，相信已決心分手。

網民︰人間清醒

大量網民留言指「拿保險套去兄弟家玩什麼？玩兄弟？」、「快去驗性病吧」、「無話可說，放生吧」、「太棒了，人間清醒」。

（Dcard討論區）