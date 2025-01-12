性病｜79歲老翁喪偶十數年「確診愛滋病」嚇呆　坦言從沒戴安全套

中國大陸廣州有一名79歲的袁姓老翁，因為慢性阻塞性肺病（肺阻塞）頻繁感染住院治療，醫生懷疑可能感染其他疾病，檢查後發現確診愛滋病。袁姓老翁喪偶十多年，坦言有生理需求時就會出去尋找伴侶，「對方也5、60歲了，沒有用過保險套（安全套）」，完全沒想到會感染愛滋病。



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根據《羊城晚報》報導，去年（2024年）12月份，79歲的袁姓老翁，因慢性阻塞性肺病住院，由於病情反覆發生，醫生懷疑感染其他疾病，竟被驗出愛滋病，立即被轉入廣州市愛滋病治療定點醫院，廣州醫科大學附屬番禺中心醫院感染科治療。

當醫生問起袁姓老翁：「什麼時候感染的？」他一臉茫然，僅表示，他喪偶十多年，有生理需求的時候就出去找了：「完全不知道什麼時候感染的了，對方也5、60歲了，沒有用過保險套。」袁姓老翁認為，雙方年紀都大了，不會懷孕，因此就沒有必要使用保險套。

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中國老齡化問題日益凸顯，愛滋病這一「年輕人的問題」也逐漸老齡化。根據深圳市疾病管制中心發布的資料，2023年1月到10月深圳全市通報50歲及以上中老年愛滋病病例198例，佔新通報病例總數的15.1%，其中91.9%為男性，8.1%為女性，首次檢出年齡平均36歲，最大87歲。

廣東省疾病預防控制中心副主任李豔表示：「2024年新通報的病例中，60歲以上的佔比在20%左右。」疾控中心的統計顯示，老年人自願檢測率低，疾病晚發現情況比較普遍。有研究預測，到2035年，老年愛滋病患者將接近總愛滋病患者的33%，必須正視。

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廣州醫科大學附屬番禺中心醫院健康諮詢門診、愛滋病專科護士陳艷芳提到，感染愛滋病的老年人，大多是離異、喪偶：

「他們因為缺少陪伴，但仍有性方面的需求，所以會發生一些『商業性行為』，交易地點多為公園、小旅館等場所。」



陳艷芳也提到：

「他們也對愛滋病存在很多誤解，以為年紀大了就不會感染愛滋病，缺乏自我保護意識，很少使用保險套，這進一步增加了感染愛滋病的機率。」



番禺中心醫院感染科主治醫生毛玉巧表示，老年愛滋病患者常常是因為免疫力下降，反覆出現機會性感染，比如真菌性肺炎、結核病、敗血症等，考慮可能是愛滋病的高危人群，醫院在住院期間做了HIV檢測才發現。專家呼籲應加強對中老年人的愛滋病防治宣導，提高其自我保護意識和主動檢測的意願，避免疾病的蔓延。

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