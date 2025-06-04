19世紀全新安全套逾越百年出土「大尺度圖案成焦點」由一物料製成

隨著現代人對「性」的態度越來越開放，相關知識也變得越來越重要，不過近日有荷蘭有間博物館展出1款超罕見、來自19世紀的安全套，驚人的是上頭竟然印有1名修女和3名修道士進行「4P」的色情圖案，曝光後引起熱議。



安全套上的圖案，只見1位修女坐著張開雙腿、露出下體，一旁的3位神職人員則撩起長袍、露出勃起的生殖器。（阿姆斯特丹國家博物館）

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《CNN》報導，荷蘭的阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）展出的這個19世紀安全套是由羊闌尾製成、最早可追溯回1830年，很可能是當時妓院賣給顧客的紀念品，策展人澤倫（Joyce Zelen）透露「當時安全套可能是在櫃檯私下售出」。

澤倫指出「這個安全套完好無損，紫外線檢測顯示『它從未被使用過』」，且補充說「安全套上的圖案和20厘米的長度，都表明這是1件『奢侈的妓院紀念品』，與其說它是真正可以用的東西，不如說它更像是拿來和朋友們開玩笑的紀念品」。

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最引起熱議的無非是安全套上的圖案，只見1位修女坐著張開雙腿、露出下體，一旁的3位神職人員則撩起長袍、露出勃起的生殖器。

根據澤倫的說法，雖然這種安全套不太可能被真的拿來使用，但當時真正使用的安全套確實是用類似的材料（羊闌尾）製成，而且當時的安全套只能提供最低限度的保護、防止意外懷孕和梅毒等性傳染疾病。

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