學生下體流分泌物「竟不知安全套是什麼」7大使用須知預防性病

台灣一名高中一年級的男學生感染淋病，下體流出分泌物，不知所措只好和媽媽坦白，由媽媽陪同就醫，不料看診時竟向醫生顧芳瑜表示，不知道什麼是安全套（保險套），讓醫生當場傻眼。



台灣一名高中生竟不知道什麼是安全套（保險套）。（unsplash@Reproductive Health Supplies Coalition）

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「這名患者是自己看過最年輕罹患性病的年輕人！」



台灣泌尿科醫生顧芳瑜分享，患者下體流出分泌物，肯定是感染淋病，患者當下不知道該怎麼辦，拖了兩週後來只好跟媽媽坦白，媽媽雖然很緊張，但還是可以接受，並帶他就醫看診。

「她跟我說醫生拜託你，教他怎麼樣安全性行為。」



顧芳瑜指出，他跟患者提醒，性行為記得戴安全套，「他說什麼是安全套？我就傻眼了」，由於診間有非常多安全套，所以就送對方安全套，並教學正確戴法。

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對於安全套的正確戴法，台灣泌尿科醫生陳偉傑及羅詩修曾在粉專衛教，安全套是一種非藥物的避孕措施之一，也有避免性病傳播的作用，關於正確使用步驟及注意事項如下：

看：注意製造商、製造日期及保存期限標示。



撕：小心的從邊緣撕開，避免損害安全套。



擠：用手輕輕「擠出」安全套。



扭：將取出的安全套前端輕輕扭轉，使空氣排出。等到男性射精時，精液才不會因為安全套中的空氣壓縮而發生破裂情形。



套：看清楚正面，輕輕套上勃起的陰莖，慢慢捲開安全套，記得要一直套到陰莖底部。如果不能順利捲動，表示套錯方向了，若反了請重新拿一個新安全套，不可重複使用。



取：射精後必須用手扶住 安全套的開口處（陰莖根部），然後抽離對方性器口，避免精液不小心流出，也可以避免安全套滑落而留在陰道裡。



丟：安全套只能用一次，用後即丟，千萬不可以重複使用，並且要清潔雙手。



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除了正確戴法， 醫生也提醒，陰莖勃起後就應立即戴上，且安全套要選擇符合陰莖大小的尺寸，有些人會使用潤滑劑，建議選擇水性。另外，要留意「射精後就應立即撤出」，避免陰莖軟下後精液流出安全套；要記得安全套「不需要戴兩層」，以免增加破裂機率；所有過程中若感覺到安全套破裂就應立即停下檢查。

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