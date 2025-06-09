將軍澳魷魚經濟！街坊海邊夜釣　約1分鐘4條收穫　網民：免費娛樂

真正屬於將軍澳人的夜繽紛！踏入夏季，海水回暖，又是適合釣墨魚、魷魚季節，近日不少將軍澳街坊齊聚海濱長廊夜釣，發展出「魷魚經濟」，有影片顯示1分多鐘內就有4條魷魚上釣，收穫十分豐富。近日更演變出「霸位經濟」，天未入黑就有垂釣者將釣魚「架生」放在岸邊樓梯上「霸位」。



有網民留言表示，「男人的浪漫」、「免費娛樂」、「密嘅話1分鐘10條都有，冇嘅話可以1條都冇」，又提醒垂釣者「唔好破壞環境，遺漏垃圾就好」。



近日不少將軍澳街坊齊聚海濱長廊夜釣，發展出「魷魚經濟」。（「將軍澳主場」圖片）

有將軍澳街坊於5月24日在facebook群組「將軍澳主場」發文，附上大批街坊坐在將軍澳海濱南橋附近石壆夜釣的照片，表示「愈夜愈精彩」。有網民問「有冇魚」，樓主回覆說「聽到有一人話好大條，但冇見到」。

將軍澳街坊齊聚海邊夜釣魷魚

到6月6日，有群組管理員上傳1段1分10秒影片，表示「坑口有賽車經濟，將南又有魷魚經濟。將軍澳，多美！」。影片見到有兩男子於短時間內分別各釣到兩條魷魚。6月7日，群組管理員分享照片指出大部份垂釣者穿黑衣，原因是魷魚會噴墨汁。

影片見到有兩男子於短時間內分別各釣到兩條魷魚。（「將軍澳主場」影片截圖）

影片見到有兩男子於短時間內分別各釣到兩條魷魚。（「將軍澳主場」影片截圖）

影片見到有兩男子於短時間內分別各釣到兩條魷魚。（「將軍澳主場」影片截圖）

影片見到有兩男子於短時間內分別各釣到兩條魷魚。（「將軍澳主場」影片截圖）

將軍澳街坊齊聚海濱長廊夜釣。（「將軍澳主場」圖片）

大部分垂釣者穿黑衣，原因是魷魚會噴墨汁。（「將軍澳主場」圖片）

群組管理員：「魷魚經濟」延伸「霸位經濟」

6月8日，管理員再發文指出，「『魷魚經濟』產業鏈再延伸『霸位經濟』，霸位還霸位，秩序大致良好。見到佢哋釣得過癮，旁人齋睇都開心」。照片見到，天未入黑，已有不少垂釣者將釣魚「架生」放在岸邊樓梯上「霸位」。

管理員發文指出，「『魷魚經濟』產業鏈再延伸『霸位經濟』，霸位還霸位，秩序大致良好」。（「將軍澳主場」圖片）

有網民留言說，「嘩成個將軍澳海濱俾你哋搞旺晒，就嚟變咗夜繽紛」。（「將軍澳主場」圖片）

有網民提醒垂釣者「唔好破壞環境，遺漏垃圾就好」。（「將軍澳主場」圖片）

網民：將軍澳海濱俾你哋搞旺晒

多個「魷魚經濟」帖文引來熱議，有網民留言說，「嘩成個將軍澳海濱俾你哋搞旺晒，就嚟變咗夜繽紛」、「屎筒（魷魚仔）季節」、「海釣男團」、「11點都見佢哋玩緊」、「釣魷魚係帶動唔到經濟活動，唔使買魚餌只須齋chok，釣完之後只會攞返屋企，唔會攞去酒家、大排檔即煮，玩一晚未必用到廿蚊」。