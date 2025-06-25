快餐店大叔疑故意對自助點餐機狂咳！後續更衰　網民：存心播毒

若身體不適理應佩戴口罩，更不宜趁機「播毒」！日前有網民於旺角某快餐店用餐時，目睹1名大叔照自助點餐機不斷作勢咳嗽，更指對方「咳唔出都係咁醞釀逼自己咳」，看不過眼遂上傳多段影片公審對方。



許多網民批評男子無公德心，「明顯存心播毒」、「太嘔心啦，以後都用App點餐」；亦有人留意到片中男子衣着標誌，懷疑他是快餐店的店員，「黑色衫應該係做廚房」。



有男子對快餐店內的自助點餐機不停咳嗽。（threads影片截圖）

樓主在threads帳號上傳多條影片，指於旺角某快餐店內，目擊1名大叔疑故意對着自助點餐機咳嗽，期間「咳完又坐低，想咳又起身」，形容對方1件事更離譜，「咳唔出都係咁醞釀逼自己咳」，故不滿稱「有病要看醫生」。

大叔疑故意對自助點餐機咳嗽

影片所見，穿黑色上衣、戴眼鏡的大叔正面向自助點餐機咳嗽，畫面所見他並未點餐，多次朝點餐機咳嗽。之後畫面顯示，男子似是咳嗽不順，雙手扶着點餐機、腿在抖動。另一影片看到，男子其後移至旁邊，再對另一部點餐機咳嗽，未見客人或職員制止。

穿黑色上衣、戴眼鏡的中年男子面向自助點餐機，期間多次咳嗽。（threads影片截圖）

穿黑色上衣、戴眼鏡的中年男子面向自助點餐機，期間多次咳嗽。（threads影片截圖）

樓主形容對方：「係咁醞釀逼自己咳。」（threads影片截圖）

樓主形容對方：「係咁醞釀逼自己咳。」（threads影片截圖）

男子其後移至另一部自助點餐機前繼續咳嗽。（threads影片截圖）

男子其後移至另一部自助點餐機前繼續咳嗽。（threads影片截圖）

網民圍轟缺德：明顯存心播毒

許多網民紛紛批評涉事男子行為缺德，「唔好再問我咁熱做咩帶口罩」、「呢啲（人）真係好自私，做乜對住個公用嘢咳」、「明顯存心播毒」、「X你老X，對X住部機咳，人哋唔X使用呀」、「咁樣咳喺個touch mon度，人哋一用手撳，就傳播晒啲細菌喺隻手度」、「太嘔心啦，以後都用App點餐」、「佢係故意咁做，應該報警」。

有人留意到片中男子衣着上的標誌，懷疑是快餐店的職員，建議樓主「投訴佢故意播毒」、「如果係員工要求店長解釋」、「有無等佢行開，即刻通知經理消毒呀？」。樓主稱有向店舖職員反映。

（threads＠0602_may）