缺德！疑內地女將口罩放餐廳筷子籃　港女公審：想我點用啲筷子？

雖然疫情已經過去，但仍有不少人選擇配帶口罩外出。有港女日前於餐廳目睹令人嘔心一幕，只見同場有食客將1個口罩放置在公用筷子籃內，她見狀感到不滿，遂拍照公審，「啲筷子想我點用？」。帖文引來網民批評涉事食客行為缺德，「好嘔心」、「自私到極點」，又留意1事猜測對方非港人，感嘆「道德同衛生呢啲嘢唔係人人有」。



有港女於餐廳用餐時，公審同場食客將口罩放在公用筷子籃內。（threads圖片）

食客將口罩放餐廳公用筷子籃被公審

該港女在threads帳號發布照片，顯示她當時正於餐廳用餐，同場1名長髮女食客將1個淡綠色口罩放置在公用筷子籃內，雖然未知口罩是否經已使用，但之後亦會有其他食客需要使用裏頭筷子，畫面難免令人覺得衛生欠奉，樓主看不過眼，遂發文公審「我黑人問號？啲筷子想我點用？」。

港女不滿食客舉動，質疑「啲筷子想我點用？」。（threads截圖）

網民群斥嘔心：自私到極點

許多網民紛紛批評涉事食客缺德，「好嘔心」、「自私到極點」、「唔係俾杯水你做咩呀？攞嚟洗架撐㗎！唔好飲呀」、「出面戴口罩，堂食除口罩，有X用咩？仲要將口罩放喺啲筷子上，正X街」、「我都見過，所以自己都帶埋食用消毒噴霧旁身」、「一向覺得唔乾淨，只要係其他食客隨手可得嘅餐具、用品、醬油，亦都無再去夾麵包，見過啲人對住啲麵包咳、打乞嚏」。

網民看1點猜非港人：道德同衛生唔係人人有

有人則留意到涉事食客手機下方的卡套，藏有1張疑顯示為中華人民共和國居民身份證，猜測對方為內地客，「你有無同店員講返」、「道德同衛生呢啲嘢唔係人人有，建議直（接）X或搵店員X佢」。

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