港鐵逃票？港女拍卡入閘卻要罰$1000？1招終自證清白　港鐵解原因

【港鐵／逃票】乘搭港鐵拍卡入閘要加倍留神。有港女於社交平台發相發文，指她在港鐵屯馬綫天水圍站拍八達通入閘後，發現手機沒有紀錄，於是想前往服務中心處理，詎料即時有港鐵職員把她帶到一旁表示要罰款1,000元。港女稱她當時解釋無果，還被職員「兇」且「乜都唔講冇解釋」，直到警察到場對方才「笑笑口解釋晒所有嘢」，令她直呼「好X嬲」。



事件引來網民熱議，不少人建議港女向港鐵投訴及翻查閉路電視，「可以上訴」、「其實未扣錢佢部機都肯開門，佢港鐵冇責任？」。不過亦有網民質疑港女有問題，「咁你無紀錄係點入到閘？你個嘢壞咗？」。港女發布手機交易紀錄截圖回應，證明自己有拍八達通，又透露她最終要領取罰單，但暫時未付罰款。



港鐵回覆《香港01》表示，經過覆檢相關資料，包括乘客的手機八達通紀錄、系統後端記錄等，確認她當時有拍卡入閘 ，但可能因八達通移離讀卡器太快，以致未有完成整個拍卡程序，港鐵其後已接納該乘客上訴申請，並已聯絡她解釋相關情況，希望她能理解。



乘搭港鐵拍卡入閘要加倍留神。（資料圖片）

港女拍八達通入閘無紀錄 被港鐵職員稱要罰1,000元

港鐵拍卡入閘無紀錄？該港女於6月10日（星期二）在社交平台Threads發布相片，指她在港鐵屯馬綫天水圍站拍八達通入閘後，發現手機沒有紀錄，想去服務中心處理，卻即時被職員截停罰款1,000元，「明明見住我入閘，見住我拍八達通，見住我望到手機冇紀錄就即刻行去服務中心，口都未開（港鐵職員）就拉我去側邊叫我賠1,000」。

樓主指，她拍八達通入閘後，發現手機沒有紀錄，想去服務中心處理，卻即時被職員截停罰款1,000元。（r.laam__／Threads）

指職員逼「二選一」無解釋 警員到場後續係咁

樓主表示，她向職員解釋無沒有作用，「解釋完都冇用，講乜都係『我都係跟條例做』」，職員更明言「一係你就現場畀1,000，一係就留低電話地址畀罰單你」。樓主批評被職員「得我一個人就兇X我，乜都唔講冇解釋」，直至警察及其男朋友到場，職員才「笑笑口解釋晒所有嘢」，直呼「好X嬲」，「最嬲係明明我係行去服務中心，佢話我係行去上月台」。

樓主直指「好X嬲」。（r.laam__／Threads）

網民籲上訴

網民看後議論紛紛，建議樓主上訴，「向港鐵投訴，翻查CCTV，抄低職員編號名稱」、「如果係拍卡入閘這個動作，而閘機又有反應開畀你入，咁究竟係機器故障還是未持有有效車票？又係回歸原點：翻查CCTV」、「其實未扣錢佢部機都肯開門，佢港鐵冇責任？」、「完全陷害人」、「就算壞機都入咗你數先，有咩自己同個官講」。

也有網民提醒拍卡入閘時不要心急，「拍完有扣錢先好入閘，唔好急」、「而家入閘，真係唔可以快！一定要慢慢嚟！見到個閘係冇開！先至好慢慢拍卡，仲要拍住喺嗰個閘機度停一停」。

港女上載截圖證有拍卡

不過亦有網民質疑樓主有問題，「咁你無紀錄係點入到閘？你個嘢壞咗？」。樓主再發布手機交易紀錄截圖回覆留言，證明她的確有拍八達通入閘，「我手機有，佢哋部機read唔到我個record」，又透露最終她仍要簽署罰單，「攞咗罰單，未畀」。

樓主發布手機交易紀錄截圖，證明她的確有拍八達通入閘。（r.laam__／Threads）

最終樓主仍要簽署罰單，「攞咗罰單，未畀」。（r.laam__／Threads）

港鐵：確認事主有拍卡入閘 或因八達通移離讀卡器太快

港鐵回覆《香港01》表示，就於6月10日早上查票一事，港鐵顧客服務及收益保護組人員在天水圍站進行查票，以手提讀卡器查閲1名女乘客手機八達通時，顯示未有乘車入閘紀錄，於是執行港鐵附例。

港鐵續說，其後收到該乘客查詢及申請上訴，即時作出跟進，經過覆檢相關資料，包括乘客的手機八達通紀錄、系統後端紀錄等，確認她當時有拍卡入閘，但可能因八達通移離讀卡器太快，以致未有完成整個拍卡程序，港鐵其後已接納該乘客上訴申請，並已聯絡她解釋了相關情況，希望她能理解。