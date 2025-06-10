2元乘車│九巴鄉音婦入$2硬幣拒補錢：我嚟就係兩蚊　車長咁做絕了

【2元乘車優惠】乘搭巴士要按法例支付車資！本港網絡瘋傳1段影片，指九巴72K上有1名鄉音老婦，因八達通餘額不足無法支付車費，卻堅持只支付2元車資，結果導致九巴停駛。老婦更與乘客爭執，強調自己一向支付2元車資；有乘客講解要用樂悠咭才有2元優惠時，老婦反嗆「你係邊個啊？你唔係巴士公司啊！唔好講，收線！」。最終車長要與老婦理論解決事件。



影片引來網民熱議，紛紛批評老婦離譜，「自己唔識嘢又唔聽人講，阻住全車人」、「落車增值再搭，做人有公德心好啲」、「為咗慳幾蚊俾車長面斥，真係咁窮咩？喺成車人面前出醜」。



本港網絡瘋傳1段影片，指九巴72K上有1名鄉音老婦，因八達通餘額不足無法支付車費，卻堅持只支付2元車資，結果導致九巴停駛。（good_morninggggg.__／Threads影片截圖）

有乘客於6月8日（星期日）於社交平台Threads發布該段「老婦大鬧九巴」影片，隨後亦有人於Facebook群組「大埔TAI PO」發布該段影片。發布者指出，九巴72K有1名老婦八達通餘額不足，但堅持只支付2元車資，導致九巴停駛阻礙上班，車長要與老婦理論解決事件，批評「香港地勝在有太多呢啲廢老搞到我返工遲到。八達通冇錢就俾全價啦，仲俾兩蚊。而家全世界就因為你開唔到車」。

九巴老婦沒樂悠咭 只付2元拒補錢

影片長23秒，見到該名疑似揹着Goyard名牌袋的老婦，正站在近中間車門位置與乘客爭吵。乘客指摘「……唔係兩蚊，呢個係法例」、「識唔識法律㗎你」，老婦以略帶鄉音的廣東話反嗆「你係邊個啊？我嚟嗰次就係兩蚊，我唔識囉」。

老婦站在近中間車門位置與乘客爭吵。（good_morninggggg.__／Threads影片截圖）

老婦站在近中間車門位置與乘客爭吵。（good_morninggggg.__／Threads影片截圖）

老婦站在近中間車門位置與乘客爭吵。（good_morninggggg.__／Threads影片截圖）

乘客解釋要用樂悠咭才能使用2元乘車優惠，老婦即發難伸手叫停。（good_morninggggg.__／Threads影片截圖）

與乘客爭吵 老婦：你係邊個啊？

乘客解釋要用樂悠咭才能使用2元乘車優惠，老婦即發難伸手叫停，「得喇！你唔係巴士公司啊！唔好講，收線」，隨後轉身走向司機位置。有乘客高聲揶揄「巴咩士公司，法例咁講㗎，關巴士公司咩事啊」。影片至此結束。

老婦被乘客「圍攻」，轉身走向車頭。（good_morninggggg.__／Threads影片截圖）

網民批老婦離譜

網民看過影片紛紛批評老婦離譜，「自己唔識嘢又唔聽人講，阻住全車人，揹個Goyard慳幾蚊，好難搞」、「落車增值再搭，做人有公德心好啲」、「為咗慳幾蚊俾車長面斥，真係咁窮咩？喺成車人面前出醜」、「我只知佢張咭是全數，樂悠咭$2，老人八達通半價，一拍就知，不需跟她討論！」、「咁你咪落車增值完再搭下架囉」、「有名牌手袋，但冇錢」、「真係要改例，繁忙時間不適用（2元乘車優惠）」。

亦有網民分享同類經歷，「試過1次，搞咗10分鐘，忍唔到幫個阿伯畀車錢，阻X住晒開車，趕時間嘛。幫佢畀咗錢，我仲要畀全價，個阿伯仲要口噏噏，喺度品神咁，多謝都無句！」。

長者2元乘車優惠須用樂悠咭

根據「2元乘車優惠」計劃，60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才能享用2元乘車優惠，而年滿65歲長者若繼續使用「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」，只有半價優惠。其餘則要支付全額車資。