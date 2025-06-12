中大中醫治療濕疹　用中藥及針刺療法　產婦怕服藥施針減輕病情

現代人對濕疹應該不會陌生。當遇到皮膚局部紅癢脫屑，大家不期然會猜想自己是否患了濕疹。濕疹表現為皮膚上有形態多樣，瘙癢嚴重的皮損，是一個困擾很多不同年紀病人的一個慢性問題。不論是中醫還是西醫，對濕疹都有治療方法，就此，容我簡單介紹一下中醫如何認識濕疹，以及相關的中醫治療方法。



濕疹表現為皮膚上有形態多樣，瘙癢嚴重的皮損，是一個困擾很多不同年紀病人的一個慢性問題。（AI生成圖）

濕疹在中醫的病名為濕瘡。一般的認識是由於病人先天體質的關係，有胎火濕熱，或後天加上飲食失節，傷及脾胃，以至濕熱內生，當濕熱蘊結，浸淫肌膚，就會發為濕瘡。濕瘡日久不癒，可以導致陰血不足，表現就會多以乾癢脫屑為主。中醫治療濕瘡的手段有很多，最常見的，就是運用中藥及針刺療法。

中藥有分內服及外用。內服中藥，配合中藥外塗或外洗，多有滿意的效果。內服的中藥要按病人的證型來選用，例如濕熱蘊結的，可以考慮龍膽瀉肝湯或除濕胃苓湯加減；血虛風燥的，可以考慮四物消風飲加減；氣滯血瘀的，可以考慮桃紅四物湯加減。當然，證型不是只有單單三個，臨床上證型千變萬化，每個人適合的中藥都不一樣，具體還是要咨詢註冊中醫師。有時候小朋友年紀小，不願意內服中藥，只用中藥外洗再加注意飲食，就有成效了。可是，若果皮膚症狀嚴重，或者遇到特殊情況，可以結合或者改用針刺治療。

曾經，我遇過一位年輕女性，她剛生產不久，在哺乳期，怕內服中藥會影響母乳成份，希望可以用不服藥的方法來治療濕瘡，故我選用針刺治療。我簡單地在她手腳以及腹部施了十針，留針約20分鐘後起針。一起針， 她就感覺瘙癢大大減輕了。由此可見，針刺治療濕瘡是有一定的作用。不過，她起效快或許也跟她症狀不重， 以及年紀有關，其後她也需要戒口及接續治療。

中醫可以通過內外用中藥，結合或者單純使用針刺來治療濕疹。（資料圖片）

病人求診中醫，都會查詢是否需要戒口。好多時，我也會回答不需要。可是，若果是濕瘡病人，我就會仔細叮囑他們如何戒口。每位醫師的戒口清單都不一樣。在我的角度，我一般會建議濕瘡病人要避免服用添加劑多、濃味、過甜或者烤炸過的食物。另外，海鮮、酒以及糯米都不建議食用。因為這些食物容易影響脾胃，滋生濕熱，加重濕瘡的病情。一旦開始戒口，若在未控制病情的情況下偷吃，病情就會很容易反覆了。

總的來說，濕疹或者濕瘡並不可怕，中醫可以通過內外用中藥，結合或者單純使用針刺來治療。有需要的人士可以尋求中醫的幫助以控制濕疹。當然，濕疹是一種慢性病，需要耐心來堅持治療。希望每位濕疹病人，都可以如願地控制病情!

為幫助濕疹患者減輕病發時的不適及提高生活質素，香港中文大學中醫診所 (中大中醫診所) 推出了「中醫治療濕疹計劃」，中醫團隊將按每位參加者的個別情況制定合適的中醫治療濕疹方案，如有需要，醫師亦會根據情況提供飲食指導，全面改善患者的皮膚健康。如果您或您的家人正受濕疹困擾，歡迎參加此計劃，如有興趣，歡迎點擊以下網址了解更多﹕按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）