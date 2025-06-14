發窮惡？包租婆拒借錢　前租客拳打兼持剪刀傷人：不借我錢就殺你

借錢不成就要出手傷人？台灣1名中年男子因經濟拮据，「山窮水盡」下想起昔日租住物業的「包租婆」，要求對方借出2,000新台幣（約500港元）遭拒絕。中年男揚言「不借我錢，就要殺你」，繼而徒手毆打包租婆，並持剪刀割斷其背囊孭帶，甚至刺傷其手臂。包租婆遇襲後大聲求救嚇走對方，然後報警求助。警方事後拘捕涉案男子，法官經審理後，裁定被告「恐嚇取財未遂」罪名成立，判處8個月有期徒刑。



簡男窮途末路，於是向前任的「包租婆」求借2,000新台幣（約500港元）應急，但當場遭對方到拒絕。（AI生成圖片）

山窮水盡借錢不果

台媒於今年6月報道，案件在桃園地院審理，59歲簡姓男被告曾租住女傷者的單位，之後退租搬走。2025年2月3日下午2時許，簡男窮途末路，於是向這任前任「包租婆」求借2,000新台幣（約500港元）應急，但當場遭對方到拒絕。

簡男揮拳打中包租婆鼻樑，出動預先藏好的剪刀，剪斷其背囊孭帶，繼而刺傷其手臂。（AI生成圖片）

揮拳打中鼻樑 用剪刀刺傷手臂

簡男借錢不成便發窮惡，當場翻臉威脅「如果不借我錢，我就要殺你」，更揮拳打中包租婆鼻樑，又出動預先藏好的剪刀，剪斷其背囊孭帶，繼而刺傷其手臂。包租婆遇襲後大聲呼救，簡男眼見事敗，立即逃走，包租婆事後報警。

被告被判囚8個月

桃園警方接報調查後拘捕簡男，他亦承認罪行，並在庭上向女傷者道歉，法官裁定被告「恐嚇取財未遂」罪名成立，判處8個月有期徒刑，案件仍可上訴。

（綜合）