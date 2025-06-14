1日放屁500次！日女患這種病狂「洩氣」　10年後勇敢成立互助組織

失控式放屁難道免影響生活。日本1名女子表示，初中上堂期間忍不住頻繁放屁，自此生活大受影響，每小時放屁70次，1天放足500次，而且氣味濃烈，尤其是在室內，經求醫後證實患上腸躁症（Irritable Bowel Syndrome）。她嘗試忍屁，卻忍到不適，經常留在醫務室，嚴重影響學習和社交生活，令她陷入自卑，大約10年後改做自由工作者，開始釋懷和向其他朋友傾訴，此後成立腸躁症病人互助組織「IBS Place」，向外界解釋腸躁症，希望促進社會共融。



小春成立腸躁症病人互助組織「IBS Place」，向外界解釋腸躁症，希望促進社會共融。（網上圖片）

初中上課期間狂放屁求醫

日媒於6月報道，小春（Haru，化名）腸胃過往沒有問題，但初中2年級秋季，當時14歲的她上課時忍不住多次放屁，氣味和響聲打破課室寧靜，她大感「震驚、困惑和尷尬」。放屁情況持續1周，她向母親解釋是「便秘和胃痛」，不好意思提及不停放屁，母親帶她前往數間診所求醫，小春羞於告知醫生實情，後來被診斷出患有腸躁症。

1小時放屁逾70次 每日約500次

小春服用腸胃藥後情況未有改善，「上學漸漸變成1個充滿恐懼的時期」，雖然有時沒有發出任何聲音，但一直放屁，氣味濃烈，她「擔心周圍的人會注意到，並嘲笑我，我無法集中精神上課」。她曾暗自計算放屁次數，因次數過多，僅能估計1小時內約放屁70次，最嚴重是每日大概放500個屁，幾乎發生在室內情況，例如校外旅行期間乘搭旅遊巴、在補習社參加考試，她每次都聽到同學反映「是不是有點臭？」，她隨即感到沮喪，認為是自己問題。

小春曾暗數自己放了多少個屁，由於次數太多，只能粗略估計1小時內放了70多個屁。（網上圖片）

小春︰光是待在教室內就身心俱疲

小春無法控制症狀，自覺為其他人添麻煩，內疚得逐漸失去自信，「光是待在教室內就身心俱疲」。她更因經常憋屁導致肚脹，只能趕去醫務室，留在醫務室的時間也愈來愈長。

開始釋懷 向旁人透露病情

小春20多歲時辭去全職工作，從事酒店開發的自由工作者，工作忙到一度覺得「我沒時間憋住！我不在乎了！」。她開始在腸躁症聚會上和其他病友交流，之後開始釋懷，並向閨密透露病情，有時在酒吧做兼職，都會主動向客人提及病情，結果無人取笑。

成立腸躁症病人互助組織

小春透過傾訴得到支持和同情，慢慢學懂平靜應對自己病情，「如果只有我1個人好起來，那真是太可惜了！」，她在朋友鼓勵下成立腸躁症病人互助組織「IBS Place」，方便病友交流，以及舉辦講座，向外界介紹腸躁症﹐組織目前成立5年，為超過1,000人建立聯繫。

小春提醒病友，要和值得信賴人士傾訴。（示意圖/gettyimages）

注意飲食 多做運動

雖然20多歲後放屁症狀減少，但小春仍然注意飲食，少吃難消化、容易導致放臭屁的食物，而且盡量確保有充足睡眠，同時去健身房做運動。小春以前有慢性便秘，但自從做運動後，目前幾乎每日都會排便，有時甚至1天2次，她仍會忍不住放屁，但只要反覆深呼吸，同時調整姿勢，症狀就會減輕。小春提醒病友，要和值得信賴人士傾訴，其同居男友都相當理解腸躁症，每日為她煮飯，令她感到欣慰。

（《Chanto》）