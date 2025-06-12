AI聊天機器人程式愈發普及，不少人更是事無鉅細都會查詢一番。近日1名外國網民卻在使用ChatGPT的語音模式查詢需購買的日常用品後，懷疑ChatGPT「錯頻」，誤將她和另1個自稱「琳賽和羅伯特」的帳戶對話混合，並提供其他答案，對話中更出現她沒有說過的回應。在她提出質疑後，ChatGPT還「大方認錯」，稱「看來我誤將不同對話或帳戶的上下文混淆了」，令她擔憂個人資料外泄風險。不過，有AI專家與程式設計師解釋，ChatGPT當時可能只是出現「幻覺」！



國外1名網民莉茲在TikTok分享使用ChatGPT時，疑發生「被誤當其他用戶」情況。（「wishmeluckliz」TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，國外1名網民莉茲（Liz）在社交平台TikTok分享使用ChatGPT的「奇怪經歷」。莉茲在影片中表示，她日前使用ChatGPT的語音模式，口述創建購物清單，處理完成後她就保持沉默，沒有意識到尚未關閉語音模式，但期間她都沒有再說話。

ChatGPT突以「其他名字」稱呼 古怪對答令人驚慄

然而過了片刻後，ChatGPT突然回覆她一段毫不相關的訊息，甚至稱呼她為「琳賽和羅伯特」（Lindsey and Robert），「你好，琳賽和羅伯特，看來你們在準備一場演講或研討會的開場。請問你在內容方面有什麼需要特別協助的嗎？也許需要幫助你組織演講辭或投影片？請告訴我，我可以如何提供協助。」。

ChatGPT突然回覆莉茲一段毫不相關的訊息，甚至稱呼她為「琳賽和羅伯特」（Lindsey and Robert）。（「wishmeluckliz」TikTok影片截圖）

莉茲強調自己沒有說話。（「wishmeluckliz」TikTok影片截圖）

莉茲強調自己沒有說話，不清楚系統收錄了什麼聲音才會提供相關回應。於是她特意翻查語音轉文字錄音稿記錄，以確認情況。詎料，錄音稿顯示出「怪異」訊息，還出現一段她根本沒說過的對話。原來在她沉默期間，系統莫名記錄了她自稱「琳賽．梅」（Lindsey May）和1名叫作羅伯特的男人，兩人聲稱要舉辦研討會。

事主質疑ChatGPT誤將「其他帳戶」對話混合

莉茲當下困惑不已，於是再度以語音模式向ChatGPT表示自己只是在規劃要購買的生活用品，懷疑ChatGPT「錯頻」，誤將她和另1個「琳賽和羅伯特」的帳戶對話混合，「我不是琳賽和羅伯特。現在我是不是跟其他帳戶搞混了？」，而ChatGPT回覆「看來我誤將不同對話或帳戶的上下文混淆了。你不是琳賽和羅伯特，這則訊息應該是傳給別人的」。

ChatGPT回覆「看來我誤將不同對話或帳戶的上下文混淆了。你不是琳賽和羅伯特，這則訊息應該是傳給別人的」。（「wishmeluckliz」TikTok影片截圖）

ChatGPT「認錯」：看來我混淆了

ChatGPT的回應更是令莉茲汗毛直豎，她認為ChatGPT似乎是在承認誤泄他人隱私，她對此大為震驚，並表示希望一切只是自己過慮，又希望網民提供合理解釋。而有部份網民在留言指，在使用不同AI語音模式時，也遇到類似情況。

ChatGPT表示「每場對話應當是私密且獨立的」。（「wishmeluckliz」TikTok影片截圖）

不過，莉茲的影片後段也有她質問ChatGPT會否泄露她的對話給其他用戶，而ChatGPT堅定表示不會，並指「每場對話應當是私密且獨立的」。

專家解釋ChatGPT陷「幻覺」

據《紐約郵報》報道，1名AI專家與程式設計師卻解釋ChatGPT可能是出現「幻覺」。專家解釋，當語音模式運作時，系統會試圖分析收錄到的音頻並擷取語言，「當你開啟語音模式但不說話時，系統會嘗試從音訊中提取語言，如果沒有說話時，它就可能產生『幻覺』」。專家又補充指，ChatGPT並非「錯頻」，只是「在幻覺中」傾向於同意用戶觀點，「所以當你提出它是否『錯頻』時，它同意了你的觀點，試圖成功地『解答你的疑問』」。

（綜合）