22歲體操女神著噴血比堅尼行Catwalk「突台上劈一字馬」驚呆全場

芳齡22歲的美國體操女神鄧恩（Olivia Dunne）近日在邁阿密出席泳裝秀時，以一個完美的劈腿動作，展現出體操選手的專業實力，但也揭露了身為知名女運動員面臨的困擾。



鄧恩因與同樣來自路易斯安那州立大學（LSU）的大聯盟海盜狀元投手史金斯（Paul Skenes）交往，倆人都是體壇風雲人物，鄧恩在去年帶領校隊首次獲得全美大學體操錦標賽冠軍後，今年4月宣布退役，但社群影響力不減，在TikTok擁有超過800萬粉絲。

在甫落幕的《運動畫刊》（Sports Illustrated）泳裝秀期間，鄧恩坦承有點緊張，彩排時還不小心走錯，但她最後在T台盡頭大動作秀劈腿，仍讓全場觀眾驚豔。

22歲的美國體操女神鄧恩近日在邁阿密出席Sports Illustrated泳裝秀時，突於台上做出一字馬，惹起熱議。（IG@livvydunne）

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鄧恩受訪時透露自己曾在機場遭遇中年男子跟蹤，有人甚至為了堵她而特地購買機票通過安檢：

我很少拒絕別人簽名的要求，但如有人在我到達前就在那裡，對獨旅的女生而言還是很可怕。

她說這就是為什麼覺得有必要發聲，讓這種問題曝光，之前就發生即使她不在體操隊出賽名單，大批飢渴的男粉絲也會用言語騷擾其他隊友。

積極推動女子運動發展的鄧恩，在LSU設立「Livvy基金會」，協助女學生運動員處理姓名、肖像、形象使用權等合約，退役後鄧恩除擔任網紅，也與品牌合作，她表示：

藉由社交媒體與志同道合的人連結，能在全國各地遇見不同的人，真的徹底改變了我的人生。

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