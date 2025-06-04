旺角餐廳美女跳舞吸客　仿杭州燒烤店火辣女團舞　網民：幾吸引喎

本港近年零售餐飲市道欠佳，旺角有日式餐廳近日就「搞搞新意思」，仿效杭州的燒烤店，安排美女跳舞製造噱頭吸客，同時向顧客推介特價食品或飲料。有食客將美女跳舞影片放上網，引來網民熱議，有人讚「氣氛唔錯喎！」、「有新招谷生意係好事」，不過亦有網民認為「香港學埋大陸啲嘢咁尷尬」、「好心食嘢就食嘢啦，係都要搞埋啲低俗不堪無謂嘢，唉！」。



帖文引來該旺角餐廳回覆，指出小店新開張不久，明白有很多人未必喜歡安排美女跳舞，正構思未來安排駐場演唱、不定期突發優惠、請客快閃等。



早前杭州有燒烤店推出特別表演服務，食客只要付上200元人民幣費用，即可邊吃燒烤邊看美女跳舞。（小紅書影片截圖）

杭州有燒烤店推出特別表演服務，安排高顏值美女大跳「女團舞」，在網上引起討論。（小紅書影片截圖）

杭州有燒烤店推出特別表演服務，安排高顏值美女大跳「女團舞」，在網上引起討論。（小紅書影片截圖）

杭州有燒烤店推出特別表演服務，安排高顏值美女大跳「女團舞」，在網上引起討論。（小紅書影片截圖）

杭州有燒烤店推出特別表演服務，安排高顏值美女大跳「女團舞」，在網上引起討論。（小紅書影片截圖）

杭州有燒烤店推出特別表演服務，安排高顏值美女大跳「女團舞」，在網上引起討論。（小紅書影片截圖）

早前杭州有燒烤店推出特別表演服務，食客只要付上200元人民幣（約218港元）費用，即可邊吃燒烤邊看美女跳舞，身穿超短裙的美女會走到桌邊隨音樂大跳3分鐘火辣舞蹈。不少食客慕名朝聖，有人讚賞心悅目、美女顏值高和專業、增添用餐氣氛，亦有人認為美女穿着超短裙在餐廳內扭動身體是傷風敗俗。

旺角餐廳仿傚內地 安排美女跳舞吸客

而近日本港就有旺角日式餐廳仿傚杭州燒烤店，安排露腰、穿熱褲美女跳舞推介特價食品或飲料。有食客於Threads發文分享，在餐廳吃飯期間突然聽到「鈴鈴聲」，詢問後得知「原來每晚8點幾會起舞去推介特價嘢，晚晚都唔同，琴日係啤酒買一送一」。

近日本港就有旺角日式餐廳仿傚杭州燒烤店，安排露腰、穿熱褲美女跳舞推介特價食品或飲料。（Threads影片截圖）

食客：跳得唔齊但勇氣可嘉

該食客說，「上次嚟都無呢樣嘢，雖然佢哋跳得唔齊，但勇氣可嘉」。她認為，「香港飲食業好難，支持下小店」，並讚賞當晚吃的慢煮牛丼「keep到水準」。

食客認為，「香港飲食業好難，支持下小店」，並讚賞當晚吃的慢煮牛丼「keep到水準」。（Threads圖片）

網民：幾吸引VS低俗尷尬

有網民留言大讚，「竟然有跳舞睇！幾吸引喎」、「好有活力，係咪有唔同歌跳」、「都好特別喎，香港有呢啲餐廳」、「有氣氛、儀式感滿滿！」、「呢間餐廳至少都算踏出了第一步，作個新嘗試」。

不過亦有網民批評低俗、尷尬，「咁快抄埋大陸嗰啲」、「隻舞老土到，尷尬到」、「好嘢唔怕抄，但食飯跳舞唔係好嘢」、「提議唔好戴口罩，畀啲自信，樣靚就唔好怕羞。另外，舞步唔齊可以逐個跳」、「好學唔學，搞好啲服務態度仲好過啦」。

有網民留言大讚，「竟然有跳舞睇！幾吸引喎」。（Threads影片截圖）

不過亦有網民批評低俗、尷尬，「隻舞老土到，尷尬到」。（Threads影片截圖）

店家：正構思各種吸客新元素

帖文引來該旺角餐廳回覆，指出小店新開張不久，明白有很多人未必喜歡安排美女跳舞，但非常感激同事自發幫公司創造新元素、發揮不同想法和創意，同事正構思未來安排駐場演唱、不定期突發優惠、請客快閃等。