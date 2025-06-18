男教師猥褻13歲繼女！下體緊貼偷吻舔耳　捱告辯稱︰親子溫存動作

為人師表理應以身作則，身為人父更應愛護子女，但這位男教師卻完全違反，理應受到重懲！台灣新北1名國小男教師與1名單親母親結婚後，竟向其13歲繼女伸出狼爪，趁周末早上繼女睡覺時，用下體緊貼繼女身體，甚至向她親嘴舔耳。男教師的獸行曝光後，辯稱是「父愛表現」，事件一度不了了之。直到10年後，受害人受到「#MeToo」風潮影響，加上母親和繼父離婚了，她才作鼓起勇氣提告。



案件經過多次審理，甚至上訴到高等法院，被告仍然辯稱自己的行為是「親子間溫存的動作」，但法官裁定被告2項「成年人故意對少年犯乘機猥褻」罪名成立，判處3年2個月有期徒刑。



受害人被猥褻後一直啞忍，到10年後終於提告。（AI生成圖片）

繼父下體緊貼繼女臀部兼親嘴舔耳

台媒於今年6月報道，男被告當年在1間國小擔任教師，其13歲繼女就讀國中1年級，案發於2013年1個周末清早7至8時，被告趁繼女在住所房間睡覺時，不但親吻其嘴巴，而且用下體緊貼對方臀部，甚至用舌頭舔耳，受害人因而驚醒，但仍然閉眼裝睡。

受害人當時雖然覺得奇怪，但她從小在單親家庭成長，以為「爸爸對女兒都這樣」，加上顧慮到繼父當時和母親生下的胞妹年紀尚幼，所以一度沒有告知母親，繼父事後繼續伸出狼爪。

被告痛哭辯稱︰是父愛表現

大約1年後，受害人才將事件告知母親，但只是提及遭繼父偷吻，母親聞言震驚，跑到丈夫任職的學校談判，2人更在車上吵架，被告在車上痛哭認錯，辯稱「是性騷擾，但沒有性的成分存在」、「真的是父愛表現」，同時寫下切結書承認親吻繼女嘴唇，其猥褻行為才告停止。

被告否認犯案，辯稱是「1個親子間溫存的動作」。（AI生成圖片）

受害人在10年後決定提告

受害人原本想遺忘事件，但她身心已經受創，即使上到大學，與朋友提及這段經歷時仍然會哭泣，加上受到「#MeToo」風潮影響和母親離婚，令她覺得為何自己要承受不合理對待，忍不在在2023年透過社交媒體交代事件，同時報警處理。

被告懷疑離婚後遭怨恨才捱告

被告在法庭上辯稱，當時只是單純走進繼女房間，打算叫她起床，擁抱和親吻對方臉頰，一旦她起床，被告就會離開，「目的就是跟她做1個親子間溫存的動作」，如果他侵犯繼女，繼女母親怎麼會要求他繼續在2016年至2017年接送她上學下學，明顯是被告和繼女母親離婚後遭到怨恨，繼女受到影響才會提告。

法官裁定2項「成年人故意對少年犯乘機猥褻」罪名成立，各判處1年8個月有期徒刑，應執行3年2個月。（AI生成圖片）

法官判被告囚3年2個月

案件經過多次審理，甚至上訴到高等法院，法官翻閱相關證據後，認定被告罪行屬實，而且身為教師，理應比平常人更有性別意識，但被告罔顧人倫猥褻繼女，而且一直否認犯案。考慮到被告沒有前科，目前仍然從事教師一職等因素，加上受害人只能明確指控其中2次罪行，其他指控並不明確，裁定2項「成年人故意對少年犯乘機猥褻」罪名成立，各判處1年8個月有期徒刑，應執行3年2個月，全案仍可上訴。

（綜合）