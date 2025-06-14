麥當勞男子用免費充電　低頭看手機手部晃動　疑當眾自瀆被轟嘔心

大庭廣眾下不應作出不雅行為！有港女在網上發文，指於麥當勞用餐期間，目睹1名紮馬尾的男子使用店內免費充電插座為手機充電，他低頭看手機期間，卻於枱底有可疑動作，只見他將手放在近下體位置不停上下晃動，疑似當眾自瀆，樓主不禁揶揄「（有）免費Wi-Fi免費叉電，唔係唔用到盡啩」。



許多網民批評涉事食客行為嘔心，「使唔使咁猴擒，返到屋企先做得唔得？」、「應該即刻拍佢張枱，嚇到佢X縮」、「咁都忍唔到返屋企或入廁所，我堅會報警」。



有港女於麥當勞用餐期間，目睹有食客疑似當眾自瀆。（threads影片截圖）

該港女在threads上傳長約20秒片段，揶揄「（有）免費Wi-Fi免費叉電，唔係唔用到盡啩」。片中可見，樓主當時身處麥當勞內，前方有1名穿著全黑服裝、紮起馬尾的男子坐在2人枱，桌上擺放1部手機，正使用店內所提供的免費充電插座為手機充電。

使用免費充電服務 疑看片當中自瀆

若然仔細觀察，便會發現該男子疑全神貫注看手機影片，但枱底下卻有可疑動作，其左手似是放在近下體位置不停上下晃動，似是當眾自瀆。樓主感到嘔心，無奈表示「食到一半見到，啲薯條食唔落了」。

港女在麥當勞用餐，見到有食客疑似自瀆，形容胃口頓失。（threads影片截圖）

紮馬尾的男子使用店內提供的免費充電插座為手機充電，其間疑睇片時當眾自瀆。（threads影片截圖）

男子專注地看手機畫面，疑正在看影片，其間左手放在近下體位置，不停上下晃動，疑當眾自瀆。（threads影片截圖）

有網民初時以為片中男子只是使用店內免費充電服務，故反批樓主多事，「宜家香港人壓力大到乜都要公審」、「唔講以為個電掣插X咗落你鼻哥窿度」、「見過幾個疑似露宿者拎晒手機、ipad，拎杯水長坐嘆冷氣叉電添」、「都話明係免費你理得人哋，又唔係你屋企啲電」。

網民斥嘔心：公共地方行為不檢

不過許多人其後留意到男子疑似自瀆，炮轟其動作嘔心，「師兄好緊火喎」、「應該即刻拍佢張枱，嚇到佢X縮」、「公共地方行為不檢」、「咁都忍唔到返屋企或入廁所，我堅會報警」、「如果無人出聲，呢類人會愈來愈過分，可能當女性面前照做，或者更過分嘅行為都可以」。有網民則認出相關人士，表示是該店的「常客」，「我認得出個髮型同埋背包，估到係邊個」、「我之前放假成日約朋友喺m記打機吹水，經常見到條友」。

（threads＠chingyee6）