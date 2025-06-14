學校偷的乒乓球！Carousell賣家放售「賊贓」？　網民：低級玩笑

這是開玩笑還是「公開自首」？近日網上流傳有Carousell賣家在平台出售「學校偷的乒乓球」，以4元放售16個有使用痕跡的乒乓球，相關商品引起網民關注，雖不能確定乒乓球來源，但有網民覺得不妥，狠斥「低級玩笑」、「呢種要報警拉，咁X大膽」。亦有網民覺得好笑，嘲賣家「誠實」，「寫到明係賊贓」、「竟然自己公開承認偷竊」。



有網民發現網上拍賣平台Carousell有賣家出售「學校偷的乒乓球」，於是截圖分享，並迅速引起網民關注。（「Carousell 黑店大全+ON9賣家 及投訴個案/冇良心黑店/黑名單全紀錄」FB圖片）

近日有網民發現網上拍賣平台Carousell有賣家出售「學校偷的乒乓球」，於是截圖分享至Facebook群組「Carousell 黑店大全+ON9賣家 及投訴個案/冇良心黑店/黑名單全紀錄」，並表示「Carousell 真係千奇百趣」。

4元出售16個舊乒乓球

從照片可見，賣家經平台以4元放售16個乒乓球，並標示新舊程度為「狀況良好」。商品示意圖中可見，賣家將乒乓球置於盥洗盆中，乒乓球表面均有輕微印痕及被水沾濕，明顯曾被使用過。

乒乓球表面均有輕微印痕及被水沾濕，明顯曾被使用過。（Carousell截圖）

照片引起網民熱議，不少網民高呼「爆笑」，笑言賣家「夠誠實」，「寫到明係賊贓」、「竟然自己公開承認偷竊」、「食咗誠實豆沙包」。另外也有人表示「用執字會唔會好過用偷呀」、「係又死，唔係又死。係就衰偷竊，唔係就違反商品說明條例」。不過也有網民不欣賞這種「玩笑」，狠斥「低級玩笑」，更有人擔心形成歪風，「呢種要報警拉，咁X大膽」、「陣間個個都返學校偷」、「好快有公廁偷的廁紙賣」。

記者於6月10翻查Carousell網頁，發現該商品亦更名為「（絕對）不是學校偷的乒乓波」，目前呈「已售出」狀態。（Carousell截圖）

商品呈「已售出」狀態

記者於6月10翻查Carousell網頁，發現該商品亦更名為「（絕對）不是學校偷的乒乓波」。相關商品於16日前起發售，目前呈「已售出」狀態，而商品狀況則更改為輕度使用，賣家甚至「大劈價」表示16個乒乓球僅售1元「1 dollar for all」。而賣家亦在描述中表示，「其實我唔知賣唔賣出去好」。

商品極速成為熱搜，有網民亦感驚訝，在Facebook留言指「打學校兩隻字已經有」。（Facebook）

商品極速成熱搜

而相關商品已極速成為熱搜，輕易可被搜尋到，有網民亦感驚訝，在Facebook留言指「係咪好多人搜尋過，打學校兩隻字已經有」、「個個睇到個post（帖文）都走去search（搜尋）嘅結果」。

（Facebook、Carousell）