生日變死忌！人妻與孩子捧蛋糕送驚喜慶生 悲揭丈夫喚不醒猝死
撰文：桃樂斯
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生日變死忌，實而令倍感悲傷。印尼有人妻早前計劃好為丈夫慶生，事主精心準備了生日蛋糕，惟當她與孩子一同走進睡房，由親友拍片作記錄，打算喚醒床上的丈夫慶祝時，卻驚見對方毫無反應，之後用力搖晃其身軀，才發覺丈夫的身體早已變得僵硬，原來已在睡夢中離世。
事發影片其後在網上瘋傳，由於當天正是死者的生辰，不少網民紛紛替其家屬感到難過，「太令人心碎」、「願逝者安息，家屬堅強面對未來」。
人妻捧生日蛋糕 欲送睡夢中丈夫驚喜
綜合馬來西亞媒體報道，社交平台TikTok近日流傳1條影片，事發地點為印尼西巴布亞省（Provinsi Papua Barat），當地的32歲人妻當時正精心準備為丈夫慶生，片中可見她捧着插有蠟燭的生日蛋糕，並與孩子一同走進房間，其間有親友拿着手機拍攝，準備記錄她送給丈夫的驚喜的時刻。
丈夫喚不醒 驚揭他睡夢中離世
可惜當人妻進入房間，試圖喚醒躺在床上的丈夫時，發現對方沒有任何反應。她之後用力搖晃丈夫的身軀，但對方依然沒有任何動靜，才發覺他的身體早已變得冰冷、僵硬，驚揭已在睡夢中離世。
生日突變死忌 震驚鄰里
片段據知是由人妻的姐姐上傳至TikTok帳號「ocharnq」，她於片中配以文字「出生日子和過世日子是同一天，都在6月6日」，對於妹夫生日突變死忌，事件令人痛心。而死者是當地的社區領袖，生前為人和善，深受居民敬重，驟然離世的消息震驚社區。
網民為死者家屬感痛心：太令人心碎
不少看過影片的網民紛紛嘆息，為死者家人感到難過，並留言予以安慰，「太令人心碎」、「光看影片就淚崩…媽媽和孩子要怎麼承受」、「生日變忌日，這打擊太大了」、「孩子未來會不會因此留下陰影」、「願逝者安息，家屬堅強面對未來」。事後親友已協助家屬處理死者喪事，亦有不捨的鄰居前來哀悼。
（綜合）
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