生日變死忌！人妻與孩子捧蛋糕送驚喜慶生　悲揭丈夫喚不醒猝死

生日變死忌，實而令倍感悲傷。印尼有人妻早前計劃好為丈夫慶生，事主精心準備了生日蛋糕，惟當她與孩子一同走進睡房，由親友拍片作記錄，打算喚醒床上的丈夫慶祝時，卻驚見對方毫無反應，之後用力搖晃其身軀，才發覺丈夫的身體早已變得僵硬，原來已在睡夢中離世。



事發影片其後在網上瘋傳，由於當天正是死者的生辰，不少網民紛紛替其家屬感到難過，「太令人心碎」、「願逝者安息，家屬堅強面對未來」。



印尼有人妻準備蛋糕為丈夫慶生，喚醒對方時驚覺摯愛已於睡夢中離世。（TikTok影片截圖）

人妻捧生日蛋糕 欲送睡夢中丈夫驚喜

綜合馬來西亞媒體報道，社交平台TikTok近日流傳1條影片，事發地點為印尼西巴布亞省（Provinsi Papua Barat），當地的32歲人妻當時正精心準備為丈夫慶生，片中可見她捧着插有蠟燭的生日蛋糕，並與孩子一同走進房間，其間有親友拿着手機拍攝，準備記錄她送給丈夫的驚喜的時刻。

人妻捧着生日蛋糕，和孩子一起進入房間，打算給丈夫送驚喜。（TikTok影片截圖）

有親友拿着手機拍攝，準備記錄人妻送上蛋糕的驚喜時刻。（TikTok影片截圖）

人妻拿着蛋糕，嘗試喚醒躺在床上的丈夫。（TikTok影片截圖）

丈夫喚不醒 驚揭他睡夢中離世

可惜當人妻進入房間，試圖喚醒躺在床上的丈夫時，發現對方沒有任何反應。她之後用力搖晃丈夫的身軀，但對方依然沒有任何動靜，才發覺他的身體早已變得冰冷、僵硬，驚揭已在睡夢中離世。

即使女子用力搖晃丈夫的身軀，但他依然沒有任何反應。（TikTok影片截圖）

女子之後發現丈夫身體冰冷僵硬，揭發對方在睡夢中離世。（TikTok影片截圖）

生日突變死忌 震驚鄰里

片段據知是由人妻的姐姐上傳至TikTok帳號「ocharnq」，她於片中配以文字「出生日子和過世日子是同一天，都在6月6日」，對於妹夫生日突變死忌，事件令人痛心。而死者是當地的社區領袖，生前為人和善，深受居民敬重，驟然離世的消息震驚社區。

家屬、親友為死者舉行喪禮，眾人神情哀傷。（網上圖片）

網民為死者家屬感痛心：太令人心碎

不少看過影片的網民紛紛嘆息，為死者家人感到難過，並留言予以安慰，「太令人心碎」、「光看影片就淚崩…媽媽和孩子要怎麼承受」、「生日變忌日，這打擊太大了」、「孩子未來會不會因此留下陰影」、「願逝者安息，家屬堅強面對未來」。事後親友已協助家屬處理死者喪事，亦有不捨的鄰居前來哀悼。

（綜合）