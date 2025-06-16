大樹湧聖水？民眾信能治病爭飲敬拜　政府爆科學真相　網民斥迷信

難道世間上真的有能治百病的「聖水」？印度日前發生1宗烏龍事件，當地民眾發現公園內有樹木的樹幹湧現不明水流，無任何佐證下就以為是「聖水」，並相信能醫百病，紛紛前往爭相取水飲用，同時獻花敬拜，相關片段於社交平台瘋傳。



當地市政廳介入調查後發現，所謂「聖水」只是地下水管破裂，繼而導致漏水而已，他們接到報告已立即趕到現場，切斷該地區的供水後，水流很快已經停止。不少網民批評信「聖水」觀念是迷信，「如果2025年還發生這種事，我們國家還怎麼進步？」。



印度有公園的大樹樹幹湧現不明水流，民眾以為是「聖水」爭飲敬拜。（X影片截圖）

樹幹湧現不明水流 民眾誤當「聖水」爭相飲用

綜合印度媒體報道，當地浦那市（Pune）日前發生大樹疑似湧出「聖水」的鬧劇。事緣有民眾於6月6日（上周五）到普雷姆洛克公園（Premlok Park）時，發現一棵金合歡樹（Gulmohar）的樹幹突然有不明水流流出，隨即誤以為是「聖水」，引來不少人紛紛前往爭相飲用，因為他們相信所謂「聖水」具有治病功效。

有婦人向大樹獻花 雙手合十誠心敬拜

有現場人士拍攝影片，並上傳至社交平台X。影片顯示，大批民眾圍在大樹下，有人在樹幹掛上花環，又塗抹薑黃粉，以收集薑黃水飲用，當中不乏成人和小童；有婦人喝完「聖水」後，則對樹木誠心敬拜。

普雷姆洛克公園（Premlok Park）內一棵樹木的樹幹，突然湧現不明水流。（X影片截圖）

普雷姆洛克公園（Premlok Park）內一棵樹木的樹幹，突然湧現不明水流。（X影片截圖）

當地民眾相信是「聖水」能治百病，引來不少人前去獻花敬拜。（X影片截圖）

不少民眾包圍樹木，有小童及成人爭着喝「聖水」。（X影片截圖）

有婦人喝完「聖水」後，對樹木雙手合十，誠心敬拜。（X影片截圖）

市政廳澄清「聖水」真相：水管破裂所致

有網民看過影片後，即時通知市政機構。市政廳介入調查後發現，所謂「聖水」只是地下水管破裂，繼而導致漏水。供水部的副工程師透露，由於樹底有1條年久失修的舊水管破裂，導致水從空心樹幹流出來，形成「漏水」。他們於晚上10時接到報告，已立即趕到現場，切斷該地區的供水後，水流很快已經停止。

網民批信有「聖水」觀念迷信

事後有許多網民批評信有「聖水」觀念迷信，「兩千年前，印度曾被稱為世界導師，那裏湧現出眾多的哲學家，世界上其他任何地方都找不到，如今印度的現狀令人悲哀」、「如果2025年還發生這種事，我們國家還怎麼進步？」、「要是我們能像追求奇蹟一樣，快速發展教育、基礎設施和醫療保健就好了」。

（綜合）