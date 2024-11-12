冷氣機滴水當聖水？印度寺廟民眾爭相飲用求保佑！廟方急澄清阻止｜冷氣機滴水，你可以不喝，也不要請朋友喝。印度近日發生了一宗趣聞，當地一間寺廟內的雕像突然滲出水滴，民眾以為是「聖水」紛紛上去飲用及抺身，廟方得知後急忙澄清制止：是冷氣機滴水。



雕像滲聖水？印度寺廟民眾爭相飲用求保佑！

近日印度北方Vrindavan的一間寺廟Banke Bihari Temple大排長龍，原因是有個雕像滲出水滴，民眾都以為是聖水，不僅自己喝，更帶親民好友一起喝。不少民眾都認為這是印度教主神之一的Lord Krishna腳下的聖水，認為喝下可以保佑自己平安喜樂，更有人以這些「聖水」來淋浴抺身，正當大家都紛紛來這裏見證「神蹟」時，廟方卻出面澄清「潑冷水」。

印度一間寺廟內的雕像突然滲出水滴，民眾以為是「聖水」紛紛上去飲用及抺身（圖片截取自X影片）

印度一間寺廟內的雕像突然滲出水滴，民眾以為是「聖水」紛紛上去飲用及抺身（圖片截取自X影片）

廟方急澄清阻止：是冷氣機滴水

留意到大批民眾前來以雕像「聖水」淨化身心，廟方大感不妙，急急向民眾澄清那些並不是甚麼聖水，而是冷氣機滴水！有當地醫生在社交平台X上發文呼籲大家切勿飲用，否則在受到庇佑前可能會先受到感染。並促請廟方新增警告字眼。

廟方急澄清阻止：是冷氣機滴水（圖片截取自X影片）

冷氣機滴水屬違法．最高罰款1萬港元

最後要溫提各位01讀者，雖然已入冬但仍有不少人要開冷氣。按香港法例規定，任由冷氣機滴水滋擾他人乃屬違法，一經定罪，最高罰款為一萬元，另加每日罰款二百元，記得留意！