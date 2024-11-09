印度信徒寺廟外排長龍接「聖水」喝　寺澄清只是「冷氣水」｜有片

印度北方邦一座寺廟外的大象雕像近日突然有水滲出，信徒相信這是印度教主神之一——黑天神腳下的聖水，在寺廟外排起長龍搶着接水喝，結果寺廟後來澄清，這些水實際上只是冷氣水，呼籲信徒停止飲用。



社交媒體盛傳的影片顯示，在北方邦沃林達文（Vrindavan），數十名信徒在寺廟Shri Banke Bihari外牆一個大象形狀的雕塑下排隊接水。原來當地民眾有水從雕塑滲出後，相信這是黑山神（Lord Krishna，印度教三大神之一毗濕奴的主要化身）腳下的聖水「Charan Amrit」，引來大批信徒來此接水來求得保佑。有信徒用杯子接水來喝，另一些人則用手掌接下幾滴，甚至還有人接水潑在自己身上。

儘管寺廟的幾名牧師告訴一些信徒那只是空調水，但他們卻不為所動。寺廟後來不得不發布一則聲明澄清。

一名工作人員Dinesh Goswami表示：「我們尊重人們對神的信仰，但有必要告知他們，他們相信的『Charan Amrit』實際上只是空調水。真正的『Charan Amrit』應該含有聖羅勒（Tulsi，一種草藥）和玫瑰花瓣等成分。」

有專家還出面警告民眾，雖然飲用空調冷凝水似乎無害，但當中可能含有細菌和真菌，對健康構成重大風險。有印度媒體調侃稱「在印度，信仰總是能戰勝一切！」