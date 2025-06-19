去銅鑼灣服飾店試穿比堅尼！陌生男女圖拉開簾　中五女生驚叫阻止

一般連鎖服飾店的試身室都會有職員在外看守，以及分配客人到特定間隔試衣服，惟最近1名女生在網上發文，表示早前到銅鑼灣一大型連鎖服飾店，當她在試穿比堅尼時，聽到1對男女試身室外外聊天，其中女子稱不小心把衣服留在樓主的試身室內，又問是否有人在內。樓主不以為意時，該男子竟試圖打開布簾，嚇得她大叫，對方才肯停止。樓主繼續試衣服時，女子卻不耐煩地催促，又稱「我好似漏咗嘢喺入面喎」，直至樓主表明內裏沒有任何物品，女子才表示「咁啊，可能我留咗件衫喺第二度」。



中五女生在試穿比堅尼時，有陌生男子試圖打開試身室的布簾。（示意圖 / Sergey Raikin / Unsplash）

中年女子稱遺衣服於試身室內

樓主在Threads上發文，指早前在銅鑼灣的服飾店試衫，其間聽到外面有陌生女子說話，「話自己留咗件衫喺試身室入面」，樓主起初不以為然，因為在試身室內沒有看到任何東西。不久，樓主聽到該女子在問「有冇人」，但她以為對方是問其他試身室內的客人，故沒有即時回應。

男子試圖打開試身室布簾

再隔數秒，女子的男性友人說道「好似冇（人）」，便試圖拉開試身室布簾的外層，樓主聽到拉開布簾的聲音，當下便即刻大叫「有人」。樓主續指，由於她當時正試穿比堅尼，因此很怕被陌生人看到，「叫咗第二次佢先聽到有人，個男人先至冇再撕（拉布簾）」，而該女子才說道「哦，原來有人」。

樓主早前在銅鑼灣的服飾店試衫，其間聽到外面有陌生女子說話，「話自己留咗件衫喺試身室入面」。（Threads圖片）

女子不滿要等待不停催促

樓主繼續試穿其他衣服，惟不停聽到該對男女在外面大聲聊天，其間女子又非常不耐煩地敲試身室外的木框，並問「小姐，請問妳得未？」。樓主大感氣憤，於是直呼「我仲試緊，妳可唔可以等陣？」。女子表示疑似遺留物品在該試身室，樓主聽後更生氣，回應道「我入去嗰陣時係空㗎，乜嘢都冇㗎！」，對方才肯作罷，指「咁啊，可能我留咗件衫喺第二度」。

該女子的男性友人說道「好似冇（人）」，便試圖打開試衣間布簾的外層，樓主聽到撕開布簾聲當下便即刻大叫「有人」。（Threads圖片）

女生嘆無勇氣斥責涉事男女

樓主在文中稱自己「好嬲，好驚，好無助」，她試完衫出去時還見到該對男女，「佢哋一句唔好意思、Sorry都冇」，並向職員重複強調自己有衣服不見了，職員就指會幫忙到其他試身室找一下。樓主續指，自己曾考慮大罵對方，「但係我好驚，好嬲，我只不過係一個中五女仔，人哋係40歲嘅女人同男人，嗰吓喺更衣室入面大嗌『入面咩都冇』嗰陣，我已經盡咗最大勇氣，我覺得自己好無用」。

網民斥職員失職

帖文引來大批網民熱議，不少人認為職員失職，不應隨便讓其他客人打開已關上的試身室，「個職員炒得，由得佢自由出入試身室，侵犯他人私隱，其實安全隱憂仲大」、「有拉埋簾就基本上有人， 如果試衫係聾啞人士，咪俾人睇晒」、「有冇搞錯呀，點解個職員可以畀個男人亂入試身室開人哋嘅簾！」、「畀我出到嚟X（鬧）爆佢兩個，對住呢些人一秒都不能容忍」。