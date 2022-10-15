港女兆萬服裝店試衫後冇買　遭店員大力打頭：唔買唔好試嘥我時間

做精明消費者當然要「試啱先買」，但有女生在討論區發文，指早前到旺角購物時遇到1位野蠻店員，疑因不滿她試完衫後沒有光顧，即用言語「單單打打」，其間更用褲打她和同行友人的頭部，「做生意做到佢咁可悲」，女事主已就事件向店舖客服投訴，卻一直不獲回覆。



女網民到旺角購物時遇到1位野蠻店員，疑因不滿她試完衫後沒有光顧，即用言語「單單打打」，其間更用褲打她和同行友人的頭部。（Google地圖截圖）

該女網民在Dcard討論區以「兆萬店員攞條褲打落我哋個頭，因為我哋試完冇買」為題發文，指事發於上周五（7日）晚上，她與朋友到旺角兆萬中心逛街，其間走進1間服務店試褲，惟2個尺碼都不合適遂決定不購買，中年女店員聞言即「焫着」，在事主面前大聲對其他客人說「唔買唔好試啦，搞咁耐，嘥晒我時間」，並大力執拾貨架上的衣服，「驚死啲人唔知佢好嬲」。

女事主友人試完褲後亦表示「睇睇先」，該名女店員即大力扯走她手上褲子，同時事主感到「有嘢打到我個頭」，令她當場呆掉，「嗰下其實係呆咗，件事發生勁快，個腦一片空白，唔知畀咩反應，佢當時竟然係扮冇嘢繼續排啲褲」。友人事後表示，她與店員交接貨品時，「係佢扯條褲嗰時一發，打到我同我個friend個頭」，女事主亦認為店員是故意打頭發洩不滿，「我同個friend相差成10cm，無可能巧合地同時打到我哋兩個嘅頭」。她又認為如果「要買先好試」，店員可提早講明或貼出告示，「但係佢又主動問我係咪試，試完唔啱唔買又要受氣，做生意做到佢咁可悲」。

事主友人當晚即刻透過WhatsApp聯絡客服，惟未收到任何回覆或道歉，讓她懷疑該名店員正是老闆，「從佢年齡推測有機會佢就係個老闆？有機會佢知道之後叫客服唔使理？我哋唔清楚，但係莫講話向我哋道歉，佢哋連WhatsApp都唔覆我哋」。

女網民到旺角購物時遇到1位野蠻店員，疑因不滿她試完衫後沒有光顧，即用言語「單單打打」，其間更用褲打她和同行友人的頭部。（《閨蜜》劇照）

她周二（11日）再於Dcard發文交代事件，指多日來客服都沒有回覆，聯絡其Instagram專頁亦無反應，但用其他帳戶查詢貨品詳情則有人理會，而且IG亦有持續更新，「即係佢哋知道呢件事，特登扮睇唔到」。翻查IG顯示，該店擁有逾5萬人追蹤，目前已關閉留言功能。

網民看完帖文都直呼誇張，「之前都有留意過呢間嘢，冇諗過佢哋咁賤」、「咁誇張，有幫襯開佢地」、「做生意做到咁係想執定咩，畢竟都係服務性行業」，亦有不少人指出早已將此店列入黑名單，「睇唔過眼呢間嘢好耐啦，賣啲嘢又周不時貴人2倍」、「呢間之前唔係出過事咩？都係老闆，不過係其他嘢」、「次次上去諗住睇下衫，店員都個樣勁X，掂佢啲衫啤住晒，完全唔想買」。