新娘疑與遺體結婚！未婚夫車禍亡照辦婚禮　「瞻仰遺容」影片曝光

婚禮同時「瞻仰遺容」？近日網上流傳影片，指印尼1對準新人本來正籌備婚禮，但準新郎卻在婚禮前夕因車禍離世，準新娘悲痛難當，竟決定與未婚夫的遺體完成婚禮！現場影片在網上瘋傳，見到雙方親友都哭成淚人，圍在新郎遺體旁的畫面引發網議，當地警方現已展開調查，查明參與者是否有違反婚姻法及宗教法等情況。



不過，村長指男方家庭的確曾提出在阿里安西亞的葬禮前讓他與賈荷娜完婚，但因部分家庭成員以宗教法為由反對而未能完成，最後雙方家庭只進行了交接聘禮，即「過大禮」儀式。

印尼女子疑與未婚夫的遺體舉行婚禮，眾親友圍坐新郎遺體旁痛哭。（網上圖片）

綜合印尼媒體報道，事發於本月8日，印尼西努沙登加拉省東部多姆普縣（Dompu）胡烏區（Hu'u）南加多羅村（Dusun Nangadoro）發生1宗電單車交通事故，準新郎阿里安西亞（Ariansyah）不幸身亡。本來他將於本月中旬與未婚妻賈荷娜（Jahora）舉行婚禮，卻在婚禮前夕天人永隔，賈荷娜對於未婚夫驟然離世的消息感到悲痛欲絕。

疑與準新郎遺體行禮 影片震驚全網

隨後，網上傳出賈荷娜於事故當日晚上，在雙方親友陪伴下，堅持與未婚夫的遺體「完婚」的消息，儀式疑由男方1名親屬主持並代為完成。

該段婚禮在Facebook上進行直播，影片可見有2名裝扮整齊的女子席地而坐、相擁痛哭，而2人前方放着1具蓋上白布僅露出面部的遺體。參加儀式的眾人亦圍在屍體旁，神情悽楚。影片目前已被刪除，但早已被人下載再於網上流傳，有網民認為新娘與新郎的愛「超越生死」甚是感人，但亦有人覺得新娘堅持完婚的場面十分駭人。

警方：將調查是否存在違法行為

多姆普縣警局公共關係科主管祖哈里斯（AKP Zuharis）證實原訂的婚禮因阿里安西亞離世而被取消，但對於雙方家庭打算「完婚」一事感到震驚，並透露警方「將徹查這場在宗教上不被允許的婚禮」，現正調查所有參與者。

眾人圍在新郎遺體旁的畫面引發網議。（「detik」圖片）

村長否認婚禮 解釋只是「過大禮」

然而，村長穆賈希丁（Mujahidin）卻提供另一種說法，他表示影片中只展示了婚禮儀式中的「過大禮」，雙方家庭本已約定好當天交接聘禮，所以阿里安西亞的家人還是將準備好的聘禮給予準新娘，以表示對婚約的尊重及承諾會照顧未亡人。

穆賈希丁又指，男方家庭的確曾提出在阿里安西亞的葬禮前讓他與賈荷娜完婚，但婚禮因部分家庭成員以宗教法為由反對而未能完成，且村公所中的顧問亦以婚姻法解釋「不能和屍體結婚」，最後雙方家庭只進行了交接聘禮。

（綜合）