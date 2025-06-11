內地準新郎婚禮前報警謊稱「卡拉OK有人賣淫嫖妓」　真相竟是這樣

大陸湖南省一名準新郎因擔心朋友婚禮前夕唱卡拉OK太晚，耽誤其第二天的婚禮，竟然選擇報假警作為解決方案，最終遭到當地公安行政拘留處分。



據陸媒《北京時間》9日引述湖南省安鄉縣公安局深柳派出所通報指，3日凌晨2點，該局接獲報警，報案人指稱在某卡拉OK有人從事賣淫嫖娼活動。警方獲報後立即前往現場查處，卻發現該卡拉OK根本尚未營業。

湖南省一名準新郎因擔心朋友唱卡拉OK太晚，耽誤其第二天的婚禮，竟報警謊稱有人在卡拉OK賣淫嫖妓，終被公安行政拘留處分。（微博影片截圖）

湖南省一名準新郎因擔心朋友唱卡拉OK太晚，耽誤其第二天的婚禮，竟報警謊稱有人在卡拉OK賣淫嫖妓，終被公安行政拘留處分。（微博影片截圖）

湖南省一名準新郎因擔心朋友唱卡拉OK太晚，耽誤其第二天的婚禮，竟報警謊稱有人在卡拉OK賣淫嫖妓，終被公安行政拘留處分。（微博影片截圖）

經警方調查，報案人陳姓男子坦承，他原本在3日要舉辦婚禮，因得知其負責結婚接親儀式的4個朋友打算2日晚到卡拉OK唱歌，他擔心朋友們會因此耽誤隔天早上的結婚接親儀式，於是虛構嫖娼情事報警，意圖以此方式嚇阻朋友們：

嚇一嚇他們。

當地公安機關指陳男的報假警行為擾亂公共秩序，對其處以行政拘留。

這一新聞10日登上新浪微博熱搜後，大陸網友紛紛吐槽：

「離譜！」

「聰明反被聰明誤。」

「這下真的耽誤了。」

「不建議和這種人結婚。」



更有網友大膽質疑：

我懷疑他是故意逃婚的。

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