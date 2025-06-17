5年全職媽媽！夫月入$15萬拒買銀包　港媽訴苦：嫁呢個人啱定錯？

要維繫婚姻的確非易事！近日有港媽在社交平台訴苦，指自己做了5年「全職媽媽」，日常開支主要靠丈夫負責，他從事飲食業，月入最少15萬元。港媽主力照顧家庭，但全職媽媽的工作是「全年無休、無糧出」，令她甚是疲累。可是每當有負面情緒時，丈夫卻不能給予幫助，而物質上的補更是欠缺，就連她近期提出想要個新銀包也被拒絕，故她認為丈夫在情緒價值及金錢價值上通通欠奉，於是發帖圍爐，更崩潰表示：「好質疑7年前嫁畀呢個人嘅決定係到底係啱定錯：」



網民熱烈討論帖文，有人認為樓主「不知足」，但亦有人覺得樓主老公「孤寒」，更多人直指做全職媽媽的確非易事。



有港媽發帖指做了5年「全職媽媽」後，開始反思與老公的關係，「好質疑7年前嫁畀呢個人嘅決定係到底係啱定錯」。（AI生成圖）

該名港媽在社交平台以「中產全職媽媽」為題發帖大吐苦水，表示至今已做了5年全職媽媽，而生活上的大小事，開始令她反思與老公的關係，「好質疑7年前嫁畀呢個人嘅決定係到底係啱定錯」。

夫妻分工：她照顧孩子、老公負責賺錢養家

樓主透露，老公經營餐飲生意，月入最少15萬元。至於孩子幼稚園學費加興趣班等費用每月約1.7萬元、外傭薪水及膳食津貼為每月6,500元，而所住單位是家人持有，「每月象徵性交幾千蚊租」，及每月停車場租金3,000元，上述項目每月基礎支出最少約3萬元。而丈夫生意繁忙，平日較晚下班且基本不會放假，「但都會抽好多時間陪小朋友，星期日同紅日姐姐放假都係盡量放大半日幫手」。

全職媽媽的工作是「全年無休、無糧出」，令樓主甚是疲累。（AI生成圖）

全職媽媽前後變化：「大花筒」變「5年買3對鞋」

港媽講述成為全職媽媽前後的改變，表示以前上班連同加班費用月入約在2萬多元，她形容可自給自足，「唔係多但都夠我得閒買下衫買下袋」。她坦承以前的自己「係一個洗腳唔抹腳嘅大花筒」，在生孩子前每年都要置裝，買衣服球鞋「包包」等「唔手軟」；但在成為全職媽媽後，卻改變習慣，「5年好似先買咗3對（鞋）」，她又指「湊小朋友有幾攰幾勞氣相信我唔需要係度詳細介紹」，而她相信老公亦看在眼內。

狂呻老公「情緒價值、金錢價值」全欠奉

可是，樓主卻覺得老公「真係完全提供唔到情緒價值」。她抱怨老公曾答應她生產後的1個月會在家陪她，但後來卻指她「都有陪月姨姨」而選擇上班，「其實啱啱生完邊個唔想個老公陪住自己？」，又指「我需要嘅係陪伴」。她又指有了孩子後也很少外出拍拖，遇上育兒煩惱時老公又反認為她「要求太高畀太大壓力自己」，故指責老公在她有負面情緒時未能幫助。

想換銀包被拒成導火線

樓主稱「唔嫁都嫁咗，仔都生埋，咁唯有當打份工」，不向老公要求情緒價值，「冇咪轉個方向，提供金錢價值使佢啲錢」。然而，在這方面，樓主亦有不滿。她表示約半年前在路邊不慎遭車輛輾壞用了6年的銀包，近來向老公要求買個新銀包，「但係換來嘅答案就係等我發咗達先買畀你」，她又指「仲有睇中咗個包包同佢講咗兩年，都係話發達先買俾你」。

樓主未有透露看中的銀包及包包價格，但坦言心中失望，認為自己已付出許多，卻沒有對等收穫，「係咪原來連一個包包一個銀包都唔值？」。

樓主負責照顧家庭，而老公外出工作賺錢。（AI生成圖）

續訴苦全職媽媽「全年無休、無糧出」

樓主續抱怨，指老公不會給家用她，但平日消費是使用老公的信用卡，多為日用品，甚少是個人奢侈品。而兩人生育前有共識，照顧孩子是父母責任，要孩子將來供養他們「係唔合理嘅」，但老公每月卻會給老爺奶奶2萬元家用另加1萬元幫忙供樓，「一年夾埋都36萬」。樓主指「而家我每個月喺度湊仔」，做全職司機、家教老師、保母，「24小時嗰隻，冇糧出之餘，原來我係一個換個銀包都要等發咗達先有機會嘅人」。

樓主又表示最不快的地方是，覺得老公處事不公平，「如果講到手頭真係咁緊，咁不如公平少少你自己阿爸阿媽嗰邊除咗供樓之外就唔好再畀家用，你而家同我講冇錢，但係每個月又畀2萬蚊你阿爸阿媽嗰邊，跟住而家住緊地方又係我呢邊出嘅，你叫我個心理點樣平衡？」。

樓主近期提出想要個新銀包被老公拒絕，故認為老公在情緒價值及金錢價值上通通欠奉。（AI生成圖）

網民意見兩極：老公慘VS老婆慘

帖文引起網民熱議，網民意見兩極。有人反批樓主不知足，「覺得妳老公有啲慘，養妳養細路養工人姐姐，負責全家使費畀家用父母，太太還在抱怨老公冇時間陪佢冇畀情緒價值又冇畀零用錢」、「本身搵2萬仲要喺度呻老公唔買2萬蚊個銀包」、「無論係你父母定係丈夫，都360度付出比你更多；你老公一唔返工就將所有時間陪小朋友，一返工就搵150,000以上，你質疑佢但係你有冇照過鏡睇吓自己？」。

不過也有不少網民支持樓主，斥樓主老公「孤寒」，同時訴說全職媽媽的辛酸，亦有人建議樓主復出職場，「點解咁多人怪樓主？有工人姐姐只係幫助家務，小朋友都係自己湊」、「真係好X癲，仲竟然有人覺得樓主咁樣唔夠付出」、「你先生係咪唔明白，佢可以勇往直前出去賺錢係因為有你back up （支援）? 」、「我都係全職媽媽，好明白你」、「咁又真係衰啲，如果我知我老婆鍾意乜，一定第一時間買畀佢，不論幾多錢，錢解決到嘅問題就唔係問題」。

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