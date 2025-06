移民英國後悔！港女為子女焗移民　呻1問題想回流：香港點都開心

【移民英國/移民須知】移民外地,生活未必當然不會事事如意。有港女於社交平台發文,指為了小朋友而移民英國已經3年,由起初「日日以淚洗面,近乎抑鬱」,到近期生活雖然開始穩定,卻因為1個原因,令她不想再留在英國,明言「結論係我唔會鍾意呢個地方,我依然好掛住香港」。她又說,待子女長大自立後,她就會回流香港,聲言「香港變成點都好,都舒服開心過呢度」。



帖文引來網民熱議,有人安慰樓主,「英國本身就係一個容易令人depress(情緒低落)嘅地方。you are not alone」。亦有網民有共鳴,「講咗我既心聲,我都仍然好掛住香港同屋企人。總之佢哋有佢哋鍾意英國,我有我鍾意香港」、「香港無論如何如何都是我們成長地,永遠都是我們最愛的地方。返來無問題,一起把香港做好」。



移民外地,生活未必當然不會事事如意。(示意圖/資料圖片)

「我依然好掛住香港!」該移英港女於社交平台threads發文,講述她移民英國感受,大呻不似預期。她表示,移民英國3年,由頭1年幾乎日日「以淚洗面」近乎抑鬱「超掛住屋企,到第2年慢慢平復以為會慢慢適應,然而第3年很多事情安頓好後,才看清英國這地方,直指「結論係我唔會鍾意呢個地方,我依然好掛住香港,好掛住日本」。

移英港女斥英國飲食差:我唔會鍾意呢個地方

樓主又列出英國1大問題,就是飲食,「唔使講其他,淨係講食嘢,已經令我唔想留喺度,呢度啲人對食冇要求,放得落口就得」。她指出,明白其言論定會引起爭議,「我知咁講實有一堆人會話:嚟之前唔係預咗咩,食都講啊,英國有啲咩咩好,你未發掘到啫or 香港而家變晒啦,唔同以前㗎喇。我無意喺度討論呢樣嘢,呢啲都係個人喜好嘅問題,總之你有你鍾意英國,我有我繼續掛住香港」。

該移英港女於社交平台threads發文,講述她移民英國感受,大呻不似預期。(示意圖/gettyimages)

樓主續說,現時留在英國,主因是為了小朋友和大人工作環境,「諗返當初係高估咗自己嘅嘅適應力,同埋呢幾年通脹得好緊要,冇諗過自己會咁窮,不過知道又點?兩面都係捱,當初老公好想嚟,我唔想嚟又點?離婚?總要有一面妥協,而家雖然自己辛苦,但見到小朋友開心,起碼都值得」。

懷念香港 待子女長大回流

樓主補充,現在經常會看以前的旅行相及香港的相「懷念下」,「睇下都開心,我知咁樣係好無謂,但咁樣起碼我個人開心啲,啲人話做人向前看啦,算啦我唔係積極嘅人,我喺度冇唔開心冇突然爆喊已經好好」。樓主提到,待子女長大自立後,她就會回流香港,聲言「香港變成點都好,都舒服開心過呢度」。

樓主提到,待子女長大自立後,她就會回流香港。(示意圖/資料圖片)

網民看過帖文議論紛紛,有人安慰樓主,「唔好咁唔開心」、「英國本身就係一個容易令人depress嘅地方。 you are not alone」、「利申。住喺英國12年,已回流香港」。

網民支持回流:香港先有歸屬感

另有網民對樓主經歷有共鳴,「我諗都有好多人情況同你相似,唔想離開香港/唔鍾意呢度,但有時就係要妥協」、「我完全明白你感受!我都有同樣諗法,我成日覺得小朋友大咗之後,我好大機會會返香港住,照顧父母」、「講咗我嘅心聲,我都仍然好掛住香港同屋企人。總之佢哋有佢哋鍾意英國,我有我鍾意香港,亦都唔會踩香港一腳,因為呢個地方我先有歸屬感,有家嘅感覺,想佢好」、「香港無論如何如何,都是我們成長地,永遠都是我們最愛的地方。返來無問題,一起把香港做好」。

移民前要先考慮清楚。(示意圖/資料圖片)

港女:好多時人擁有緊嘅係唔會珍惜

樓主回覆網民時重申,「我只可以話,儘管香港同日本而家變得咁差,好多嘢都依然比英國好,你覺得好多香港餐廳執咗笠,食嘅都係垃圾,冇以前咁好味喇,我想話就算喺香港食嘅係垃圾,都好味過呢邊嘅嘢食」。她又說,「仲有好多人冇去外地住過,通常都會覺得香港而家幾差幾差,好多時人擁有緊嘅係唔會珍惜」。