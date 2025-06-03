移民英國後悔！港女為子女焗移民　呻1問題想回流：香港點都開心

【移民英國／移民須知】移民外地，生活未必當然不會事事如意。有港女於社交平台發文，指為了小朋友而移民英國已經3年，由起初「日日以淚洗面，近乎抑鬱」，到近期生活雖然開始穩定，卻因為1個原因，令她不想再留在英國，明言「結論係我唔會鍾意呢個地方，我依然好掛住香港」。她又說，待子女長大自立後，她就會回流香港，聲言「香港變成點都好，都舒服開心過呢度」。



帖文引來網民熱議，有人安慰樓主，「英國本身就係一個容易令人depress（情緒低落）嘅地方。you are not alone」。亦有網民有共鳴，「講咗我既心聲，我都仍然好掛住香港同屋企人。總之佢哋有佢哋鍾意英國，我有我鍾意香港」、「香港無論如何如何都是我們成長地，永遠都是我們最愛的地方。返來無問題，一起把香港做好」。



移民外地，生活未必當然不會事事如意。（示意圖／資料圖片）

「我依然好掛住香港！」該移英港女於社交平台threads發文，講述她移民英國感受，大呻不似預期。她表示，移民英國3年，由頭1年幾乎日日「以淚洗面」近乎抑鬱「超掛住屋企，到第2年慢慢平復以為會慢慢適應，然而第3年很多事情安頓好後，才看清英國這地方，直指「結論係我唔會鍾意呢個地方，我依然好掛住香港，好掛住日本」。

移英港女斥英國飲食差：我唔會鍾意呢個地方

樓主又列出英國1大問題，就是飲食，「唔使講其他，淨係講食嘢，已經令我唔想留喺度，呢度啲人對食冇要求，放得落口就得」。她指出，明白其言論定會引起爭議，「我知咁講實有一堆人會話：嚟之前唔係預咗咩，食都講啊，英國有啲咩咩好，你未發掘到啫or 香港而家變晒啦，唔同以前㗎喇。我無意喺度討論呢樣嘢，呢啲都係個人喜好嘅問題，總之你有你鍾意英國，我有我繼續掛住香港」。

該移英港女於社交平台threads發文，講述她移民英國感受，大呻不似預期。（示意圖／gettyimages）

樓主續說，現時留在英國，主因是為了小朋友和大人工作環境，「諗返當初係高估咗自己嘅嘅適應力，同埋呢幾年通脹得好緊要，冇諗過自己會咁窮，不過知道又點？兩面都係捱，當初老公好想嚟，我唔想嚟又點？離婚？總要有一面妥協，而家雖然自己辛苦，但見到小朋友開心，起碼都值得」。

懷念香港 待子女長大回流

樓主補充，現在經常會看以前的旅行相及香港的相「懷念下」，「睇下都開心，我知咁樣係好無謂，但咁樣起碼我個人開心啲，啲人話做人向前看啦，算啦我唔係積極嘅人，我喺度冇唔開心冇突然爆喊已經好好」。樓主提到，待子女長大自立後，她就會回流香港，聲言「香港變成點都好，都舒服開心過呢度」。

樓主提到，待子女長大自立後，她就會回流香港。（示意圖／資料圖片）

網民看過帖文議論紛紛，有人安慰樓主，「唔好咁唔開心」、「英國本身就係一個容易令人depress嘅地方。 you are not alone」、「利申。住喺英國12年，已回流香港」。

網民支持回流：香港先有歸屬感

另有網民對樓主經歷有共鳴，「我諗都有好多人情況同你相似，唔想離開香港／唔鍾意呢度，但有時就係要妥協」、「我完全明白你感受！我都有同樣諗法，我成日覺得小朋友大咗之後，我好大機會會返香港住，照顧父母」、「講咗我嘅心聲，我都仍然好掛住香港同屋企人。總之佢哋有佢哋鍾意英國，我有我鍾意香港，亦都唔會踩香港一腳，因為呢個地方我先有歸屬感，有家嘅感覺，想佢好」、「香港無論如何如何，都是我們成長地，永遠都是我們最愛的地方。返來無問題，一起把香港做好」。

移民前要先考慮清楚。（示意圖／資料圖片）

港女：好多時人擁有緊嘅係唔會珍惜

樓主回覆網民時重申，「我只可以話，儘管香港同日本而家變得咁差，好多嘢都依然比英國好，你覺得好多香港餐廳執咗笠，食嘅都係垃圾，冇以前咁好味喇，我想話就算喺香港食嘅係垃圾，都好味過呢邊嘅嘢食」。她又說，「仲有好多人冇去外地住過，通常都會覺得香港而家幾差幾差，好多時人擁有緊嘅係唔會珍惜」。