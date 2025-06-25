原條蕃薯＋廁紙！打工仔這樣放枱面　激似便便惹網民笑：有味post

許多上班族都會自備午餐或零食，日前就有打工仔就因自備的食物而引發笑料。皆因事主離開座位前，將原條蕃薯放在廁紙上，直接擺放在辦公桌，或許因為蕃薯顏色較深色，以及大小的問題，令同事見狀即聯想到便便，當樓主返回座位時，形容「同事望我嘅眼神都變埋」。



樓主將當時畫面上傳到網上，不少網民都被笑瘋，「SLDPK」、「有味嘅post」、「雖則話返工慘過食X，但又唔使行動證明」。



有打工仔將蕃薯放在廁紙上，由於顏色、大小問題，令同事不禁有所聯想。（threads圖片）

原條蕃薯放廁紙上 激似排泄物惹同事誤會

樓主在threads帳號上傳照片，相信當時正準備吃蕃薯，但因有事要離開座位，「本身諗住拎張紙巾墊住先」，但原條蕃薯擺放在廁紙上的畫面，卻引來同事誤會。

從相中可見，樓主將1條大約手掌般長的蕃薯直接放在廁紙上，而蕃薯顏色像是深啡色，配搭純白的廁紙，如此畫面難免令人聯想到排泄物，所以當她返回座位時，不禁形容「同事望我嘅眼神都變埋」。

樓主將原條蕃薯放在廁紙上，而蕃薯顏色像是深啡色，這樣的配搭難免令人聯想到排泄物。（threads圖片）

網民笑瘋：有味嘅post

帖文一出即引來網民爆笑留言，「SLDPK」、「我第一眼望都心諗：你做咩咁睇唔開？」、「同事：月尾都未到，咁快就…」、「雖則話返工慘過食X，但又唔使行動證明」、「好玩唔玩，玩X」、「有味嘅post」、「經AI分析為人類排泄物機率高達99.99%，蕃薯機會係0.01%」、「認真講，我今日臨出門口屙嘅X真係同你條番薯一樣」。

估計是使用廁紙惹人聯想

有人就指出是廁紙問題，才會令人有所聯想，「點解連張紙巾都黃黃地？真係好似X咁」、「呢張唔係一般嗰啲包裝紙巾，或者抽取式面紙，而係卷裝廁紙，如果換成方型餐紙巾，效果就會唔同」。

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