的士停黃埔花園　司機下車買水即遭鎖車　目擊這幕嘆：唔係呀話？

黃埔花園鎖車速度不容置疑，最近有網民就在社交平台分享影片，顯示1輛的士停泊在黃埔花園德豐街，現場有職員正對的士進行鎖車行動，不久司機從旁邊的便利店走出，雙手拿着1瓶飲料及另一物品，目擊鎖車隊已完成工作，不禁大嘆「唔係呀話大佬，買樽水」。司機只是入便利店內買水，一出來就火速被鎖車，因而感到極度無奈。



1輛的士停泊在黃埔花園德豐街的便利店旁，現場有職員鎖車。（FB影片截圖）

的士司機下車買水即被鎖車

片主在Facebook上傳影片，顯示現場是黃埔花園德豐街，旁邊是便利店，當時有3名職員到場，1人正鎖車，1名在記錄，另有1人則負責拍照等。當3人疑似已完成工作及準備離開時，1名中年男子手上拿着1瓶飲料及另一物件，匆匆地走回的士駕駛座旁，說道「唔係呀話大佬，買樽水」，稱自己只是短暫下車到旁邊的便利店買水，認為對方立即鎖車的做法太誇張。

司機與職員交談了數句，疑感到對方不會通融，便失望地走回路中央，相關職員也離開現場，影片就此結束。

影片很快就引來網民熱議，不少人認為職員太不近人情，但也有人指的士司機有錯在先。（FB影片截圖）

網民意見兩極

影片一出，很快就引來網民熱議，不少人認為職員太不近人情，「呢個的士佬好好修養，冇X呢班X街」、「搵食艱難」，又指的士司機不懂行規，「揸得搵食車都知黃埔係高危地區，邊度都冇得停㗎啦，仲落車買水」、「周圍咁多7仔，係要揀黃埔呢間買」、「最好入加油站買，實唔會抄牌鎖車，大家謹記」、「黃埔出晒名鎖車快」。然而，有網民則指的士司機有錯在先，「咁你係咪違泊啊？答」、「買樽水就可以違例停車咩？」