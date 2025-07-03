夫婦6年內7次結婚6次離婚！夫斥妻出軌怒告姦夫　法官1原因判免賠

男女感情「剪不斷、理還亂」，清官的確難審家庭事。台南1名人夫指控另1名男子侵害其配偶權，稱明知其妻子「已婚」，但被告不但與妻子交往，而且多次發生性行為，怒向對方索償80萬新台幣（約20萬港元）。「姦夫」伸冤指女方當時聲稱已經離婚，2人才會交往。法官審理案件時發現涉事夫妻6年內7次結婚、6次離婚，女方和「姦夫」重新交往時，女方當時的確已離婚，但交往期間再度結婚，估計連當事人都難以記得自己的婚姻狀態，於是判處「姦夫」不用賠償。



案中夫婦在6年內7次結婚6度離婚，而人妻與「姦夫」交往期間，原本是已離婚，但其間又再結婚。（AI生成圖片）

夫婦6年內結婚7次離婚6次

台媒於今年6月報道，陳姓「綠帽男」和妻子自2019年12月2日首次結婚，同月31日離婚，2020年1月8日再度結婚、同年8月10日離婚，同年8月13日結婚、同年9月11日離婚、同年9月18日結婚、2024年1月12日離婚，同年3月20日結婚、同年10月30日離婚、同年11月5日結婚、今年3月26日離婚，4月2日結婚。

「綠帽男」索償80萬新台幣

陳男在法庭上主張，方姓男子明知其妻子已婚，卻在2024年3月至6月期間和她交往，甚至發生性行為，令到陳男精神大受打擊，身心非常痛苦，提告方男索償80萬新台幣（約20萬港元）。

法官認為2人關係經常處於離離合合狀態，恐怕連當事人都難以清楚記得婚姻狀態，所以駁回人夫提告。（AI生成圖片）

「姦夫」稱以為人妻單身

但捱告的方男表示，不知道陳妻有丈夫，過往的確曾和對方短暫交往，直到2024年2月，女方打錯電話給他，2人才回復聯絡。陳妻當時稱已經和丈夫離婚，所以他們才再續前緣，陳氏夫婦曾經上門和方男對質，當時陳男表示願意原諒方男。

人妻出軌多次與姦夫發生關係

陳妻到庭作供時，承認和方男由去年2月至6月交往期間，發生多次性行為，但她表示，「曾經有跟被告講過我離婚，但後來我們在一起的時候，他就沒有再問我」，他們重新交往時，她沒有直接指出自己尚未離婚，只是說正在處理中，可見2人重新交往後，雙方沒有再次確認，所以方男主觀認定女方已經離婚和沒有配偶，並非無稽之談。

法官駁回人夫提告

法官認為，2人由去年3月至6月期間發生性行為，陳妻的確屬於已婚，但他們6年內結婚7次、離婚6次，可以想像到2人關係經常處於離離合合狀態，恐怕連當事人都難以清楚記得婚姻狀態，所以駁回陳男提告，全案仍可上訴。

（綜合）