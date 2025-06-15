落雨借餐廳廁所被拒　港女嬲爆退單報食環　網民熱議：西客VS無錯

外出人有三急，自然想盡快找到廁所如廁。有港女於網上發文批評荃灣1間頗有名的蛋包飯餐廳拒絕借出廁所，指出當時正下着大雨，她點餐後詢問廁所位置，侍應聲稱餐廳內沒廁所，最近要去5分鐘路程的荃灣廣場。港女上網搜尋後得知，牌照規定餐廳必須有廁所，惟侍應堅稱沒有，她立即要求取消點餐，離開後更致電食環署舉報及投訴。



港女的行為引來熱議，不少網民留言指出，「有洗手間啊，係你唔肯行5mins咋喎，西客咪認囉，咩都扯落北上消費度」、「你嘅需求就只係唔想用5分鐘路程嘅出面廁所，就要夾硬人哋做個廁所出嚟，真係巨嬰到無倫」。不過亦有網民支持港女，「其實去洗手間要行5分鐘都幾遠下，路程來回10分鐘，仲未計用廁所的時間，如果要排隊，總共需時15分鐘左右，重點係當時落大雨」。



有港女於網上發文批評，荃灣1間頗有名的蛋包飯餐廳拒絕借出廁所。（《親親我好媽》劇照）

該港女於Threads發文講述事件，指出日前去荃灣1間頗有名的地舖蛋包飯餐廳吃飯，當時正下着大雨，她點餐後詢問侍應廁所位置，「佢答我舖頭冇洗手間，最近要行去5分鐘路程嘅商場去」。

落大雨欲借餐廳廁所 侍應要求去5分鐘路程商場

港女不相信侍應說法，於是上網搜尋「到底食肆可唔可以冇洗手間」，結果發現「冇洗手間係出唔到牌的」，港女質疑侍應說謊，再度詢問侍應「你確定你舖頭冇洗手間呀嘛？出面落緊好大雨」，侍應堅稱沒有。

港女上網搜尋後得知，牌照規定餐廳必須有廁所，惟侍應堅稱沒有，她立即要求取消點餐。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

港女嬲爆取消點餐報食環

港女續表示，「ok，咁幫我cancel所有嘢，我唔食了」，離開後她就致電食環署「幫佢遵守法律」。港女指出，「有時真係唔好問點解冇人出街食飯，點解啲人北上消費，點解香港啲餐廳執笠，真係自己攞嚟」。

港女指出，「有時真係唔好問點解冇人出街食飯，點解啲人北上消費，點解香港啲餐廳執笠，真係自己攞嚟」。（《內景唐人街》劇照）

網民：西客VS牌照規定要有廁所

帖文引來熱議，有網民留言說，「5分鐘都唔算遠，您可以同餐廳講遲啲上菜，而唔係全張單取消」、「我屋企都係開餐廳，都係冇廁所，客要出去搵㗎」、「我平時食開間小店，職員都係要行5分鐘去隔籬麥當勞嘅廁所，所以佢哋舖頭冇都唔出奇」。

有網民支持港女說，「我撐你喎，餐廳係有廁所先出到牌！人有三急時真係需要用廁所喎」、「見到呢啲直接1823，法例講到明，一定要提供廁所畀顧客用，唔明點解啲人覺得唔使」。

食環署網頁「食物衞生守則」資料提到，「食物業處所應設有足夠廁所，供食物處理人員和顧客使用」。（示意圖／Unsplash圖片）

食肆牌照：須提供廁所予顧客 包括商業大廈公用廁所

有聲稱任職牌照顧問的網民指出，「如果佢交個plan畀食環係用出面toilet，而原先嘅圖則係冇toilet，咁係真係要出去嘅，所以你係要直接問佢攞交食環個toilet plan畀你睇，佢有責任畀客知道toilet位置」。

食環署網頁「食物衞生守則」資料提到，「食物業處所應設有足夠廁所，供食物處理人員和顧客使用」。翻查食環署「食肆牌照申請指南」，如擬開設的食肆本身沒有衞生設備，但所在的商業大廈有公用廁所供顧客及員工使用，則在食肆牌照的申請中，食環署會接納這情況而加以考慮。