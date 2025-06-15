打風暴雨｜九巴司機落車擔遮　幫乘客遮風擋雨　網民讚：咁好服務

本港近日打風，連日來風雨交加。有巴士乘客分享影片，他乘搭九巴219X線時，遇到好人司機下車舉起雨傘，幫上下車乘客遮風擋雨。網民留言讚揚，「第一次見咁好服務嘅巴士車長」，不過亦有網民認為「做多咗」，「原本30分鐘嘅車程咁樣玩玩到1粒鐘」。



有巴士乘客分享影片，他乘搭九巴219X線時，遇到好人司機下車舉起雨傘，幫上下車乘客遮風擋雨。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

有網民於facebook群組「香港交通及突發事故報料區」轉載兩段數秒短片，見到該名九巴司機下車站在車頭車門位置，舉起雨傘幫上車乘客遮風擋雨，並向片主說「請等一等」，片主也禮貌回應「好，唔該」。待所有乘客上車後，司機才上車回到駕駛座坐下。

九巴司機落車擔遮 幫乘客擋雨

另1段短片就拍到多名乘客下車，司機同樣不辭勞苦站在車頭位置做同樣的「擔遮」動作。根據短片隱若拍攝到的路線號碼和車內顯示的站名「啟福道」，相信該巴士是來往麗港城及尖沙咀（循環線）的219X巴士。

待所有乘客上車後，司機才上車回到駕駛座坐下。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

另1段短片就拍到多名乘客下車，司機同樣為乘客「擔遮」。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

另1段短片就拍到多名乘客下車，司機同樣為乘客「擔遮」。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

網民熱議：司機好好人VS做多咗

網民留言大讚司機，「真係要讚揚一下」、「祝福這一位司機哥哥」、「司機哥仔好好人，好人生活，一生平安」、「唔好成日話啲司機態度差，只係你冇遇見一個好嘅！」。

不過亦有網民不滿做法，「雖然係好事嚟，但係做多咗」、「司機每1個站都起身？」、「做壞晒，陣間X街公司強制要司機咁做就多X謝佢」。