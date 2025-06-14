澳門巴士紅衣男騷擾2大媽　爆粗打人搶手機阻報警　司機態度惹議

澳門發生男乘客大鬧巴士事件。網上流傳影片，澳門1輛巴士上，1名身穿紅衣疑似外籍男騷擾2名大媽乘客，用英語粗口大罵、出手打人、搶手機阻止報警等，大媽驚恐報警大叫「快啲嚟救命呀！」。



司機繼續行駛2分多鐘才停車幫忙報警惹來爭議，有網民批評「點解個司機仲可以若無其事咁正常行駛，真係事不關己，己不勞心」。不過亦有網民撐司機說「條友一睇就癲，感覺如果司機再講嘢刺激佢，啲乘客仲危險」。



澳門出現男乘客大鬧巴士事件。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

樓主於facebook群組「澳門交通現場」發文上載1段2分24秒影片，影片由坐在巴士後方的乘客拍攝，片段未拍到事件起因，只見1名穿紅衣、疑似外籍男子走到巴士前方，大力拍了行李架一下，然後作勢向坐在前後2座位的黑衣大媽及黑白間條衣大媽乘客揮拳，說了句「I'll kill you（我會殺你）」。紅衣男之後坐在左排座位，指罵黑白間條衣大媽「You are bxtch（你是個婊子）」及吐口水。

澳門巴士紅衣男騷擾2大媽乘客

黑白間條衣大媽不忿被羞辱，起身指責紅衣男「嗱，我話畀你聽呀，我警告你」，紅衣男被激怒，大罵「fxxk you」，黑白間條衣大媽向司機投訴，「司機，佢又噴口水，又喺度打人，唔知做乜嘢呀佢，你睇，你要話一話佢」，紅衣男緊追其後，大聲用不純正廣東話疑說「噚晚嗰阿婆，鬧我！」。

紅衣男作勢向坐在前後的黑衣大媽及黑白間條衣大媽乘客揮拳。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男指罵黑白間條衣大媽「You are bxtch（你是個婊子）」及吐口水。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

黑白間條衣大媽不忿被羞辱，起身指責紅衣男。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

黑白間條衣大媽向司機投訴，紅衣男緊追其後。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

黑衣大媽報警觸怒紅衣男搶手機

黑衣大媽大聲打電話報警，「999，唔該，我依家喺……」，紅衣男再被另1人觸怒下，更加控制不到情緒，一手搶走黑衣大媽手機。黑衣大媽只能提高聲量驚慌喊叫 ：「我依家喺巴士上俾人打呀，快啲嚟救命呀！我喺巴士上邊，有人想打我。」

紅衣男對着黑衣大媽手機說「Police come soon in the bus（警察很快會搭巴士過來）」，然後將手機還給黑衣大媽。紅衣男原往前重新將黑白間條衣大媽視為指罵目標，但黑衣大媽再次大聲報警，紅衣男再度嘗試搶手機但不成，於是學黑衣大媽驚恐的高音腔調說「救我呀！」，並轉而坐在黑衣大媽身後及出手拍打大媽臉部。

黑衣大媽大聲打電話報警，「999，唔該，我依家喺……」。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男再被另1人觸怒下，更加控制不到情緒，一手搶走黑衣大媽手機。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

黑衣大媽只能提高聲量驚慌喊叫「我依家喺巴士上俾人打呀，快啲嚟救命呀！」。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男自刮臉部：冇人幫你

黑衣大媽「死守」手機繼續報警，「我依家喺巴士28B嗰度，有人用粗口，佢想打我，快啲嚟救命，架車停喺度，司機快啲幫我呀」，紅衣男起身對着黑衣大媽自刮臉部，及拉起右腳褲腳露出小腿，指着說「冇人幫你，睇呢度，我今朝，鏡湖（醫院），打我，我的心有問題」。

黑衣大媽沒再理會紅衣男，離開座位走向司機位旁，紅衣男命令「你兩個（兩大媽乘客）落車，落車！唔好偷人（挑釁），搞掂，Police come，快啲，police嚟緊」。

紅衣男歸還手機後，黑衣大媽再次大聲報警，紅衣男再度嘗試搶手機。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男坐在黑衣大媽身後及出手拍打大媽臉部。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男坐在黑衣大媽身後及出手拍打大媽臉部。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男起身對着黑衣大媽自刮臉部。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男向大媽擲身份證 司機冷靜報警

有網民留言分享2分3秒的下集影片，紅衣男問兩大媽乘客，「你兩個講咗乜？」，兩大媽乘客沒理會，紅衣男大力拍打行李架1下洩忿。當時司機已將巴士停泊在路旁及冷靜打電話報警，紅衣男向兩大媽乘客擲身分證。黑白間條衣大媽說「嗱，你又掟我呀，你做咩掟我呀依家，郁手郁腳呀吓」，紅衣男喊道：「我身份證垃圾！冇人請我，我搵嘢做，同中國人結婚。」

黑衣大媽向司機驚恐投訴說「好驚」，希望警員快點到場，紅衣男大叫道「Maria，女上帝」，黑衣大媽說「救我哋呀！」，紅衣男回應「冇人救你」，紅衣男隨後走向巴士後方說「冇人幫你，你哋（巴士後方乘客）全部沉（默）」，影片就此完結。

紅衣男拉起右腳褲腳露出小腿，指着說「冇人幫你，睇呢度」。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

黑衣大媽沒再理會紅衣男，離開座位走向司機位旁。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

網民批其他乘客不幫忙報警

有網民留言表示，紅衣男似是精神有問題，「呢條友久唔久喺街見佢都係大吵大鬧」。有網民批評拍片者及其他乘客不幫忙，「點解可以冇人幫手」、「淨係識拍片放上網，其他乘客見到咁嘅情況，仲唔幫手打電話報警」，嘲諷「滿滿人情味」。

有網民留言分享2分3秒的下集影片，紅衣男問兩大媽乘客，「你兩個講咗乜？」，兩大媽乘客沒理會，紅衣男大力拍打行李架1下洩忿。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男上前騷擾兩大媽。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男向兩大媽乘客擲身分證。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

紅衣男走向巴士後方說「冇人幫你，你哋（巴士後方乘客）全部沉（默）」。（fb群組「澳門交通現場」影片截圖）

網民爭論司機處理手法

不少網民爭論司機處理手法，批評第一段片2分多鐘時間，司機也沒有停車幫忙報警，「點解個司機仲唔停車等警察嚟」、「要炒咗個司機先得，仲繼續行，若無其事，如果佢拿刀咁點？拍片又唔出聲」、「司機最大問題係，點解唔第一時間停車開門俾人落車，如果癲佬有刀，困獸會好危險」。

有部分網民為司機辯解，「點解啲人會覺得個司機有問題？就算停車都要搵個安全地方停啦！話停就停咪仲危險」、「你睇到後面，司機cut返左線，泊埋一邊打咗死火燈了，如果佢係精神病無武器，最好唔好刺激佢，佢係右線，開門俾人落，俾車撞到邊個負責」、「你有沒睇埋最後條片？司機幫乘客報警！」。