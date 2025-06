澳門巴士紅衣男騷擾2大媽　爆粗打人搶手機阻報警　司機態度惹議

澳門發生男乘客大鬧巴士事件。網上流傳影片,澳門1輛巴士上,1名身穿紅衣疑似外籍男騷擾2名大媽乘客,用英語粗口大罵、出手打人、搶手機阻止報警等,大媽驚恐報警大叫「快啲嚟救命呀!」。



司機繼續行駛2分多鐘才停車幫忙報警惹來爭議,有網民批評「點解個司機仲可以若無其事咁正常行駛,真係事不關己,己不勞心」。不過亦有網民撐司機說「條友一睇就癲,感覺如果司機再講嘢刺激佢,啲乘客仲危險」。



澳門出現男乘客大鬧巴士事件。(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

樓主於facebook群組「澳門交通現場」發文上載1段2分24秒影片,影片由坐在巴士後方的乘客拍攝,片段未拍到事件起因,只見1名穿紅衣、疑似外籍男子走到巴士前方,大力拍了行李架一下,然後作勢向坐在前後2座位的黑衣大媽及黑白間條衣大媽乘客揮拳,說了句「I'll kill you(我會殺你)」。紅衣男之後坐在左排座位,指罵黑白間條衣大媽「You are bxtch(你是個婊子)」及吐口水。

澳門巴士紅衣男騷擾2大媽乘客

黑白間條衣大媽不忿被羞辱,起身指責紅衣男「嗱,我話畀你聽呀,我警告你」,紅衣男被激怒,大罵「fxxk you」,黑白間條衣大媽向司機投訴,「司機,佢又噴口水,又喺度打人,唔知做乜嘢呀佢,你睇,你要話一話佢」,紅衣男緊追其後,大聲用不純正廣東話疑說「噚晚嗰阿婆,鬧我!」。

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

黑衣大媽報警觸怒紅衣男搶手機

黑衣大媽大聲打電話報警,「999,唔該,我依家喺……」,紅衣男再被另1人觸怒下,更加控制不到情緒,一手搶走黑衣大媽手機。黑衣大媽只能提高聲量驚慌喊叫 :「我依家喺巴士上俾人打呀,快啲嚟救命呀!我喺巴士上邊,有人想打我。」

紅衣男對着黑衣大媽手機說「Police come soon in the bus(警察很快會搭巴士過來)」,然後將手機還給黑衣大媽。紅衣男原往前重新將黑白間條衣大媽視為指罵目標,但黑衣大媽再次大聲報警,紅衣男再度嘗試搶手機但不成,於是學黑衣大媽驚恐的高音腔調說「救我呀!」,並轉而坐在黑衣大媽身後及出手拍打大媽臉部。

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

紅衣男自刮臉部:冇人幫你

黑衣大媽「死守」手機繼續報警,「我依家喺巴士28B嗰度,有人用粗口,佢想打我,快啲嚟救命,架車停喺度,司機快啲幫我呀」,紅衣男起身對着黑衣大媽自刮臉部,及拉起右腳褲腳露出小腿,指着說「冇人幫你,睇呢度,我今朝,鏡湖(醫院),打我,我的心有問題」。

黑衣大媽沒再理會紅衣男,離開座位走向司機位旁,紅衣男命令「你兩個(兩大媽乘客)落車,落車!唔好偷人(挑釁),搞掂,Police come,快啲,police嚟緊」。

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

紅衣男向大媽擲身份證 司機冷靜報警

有網民留言分享2分3秒的下集影片,紅衣男問兩大媽乘客,「你兩個講咗乜?」,兩大媽乘客沒理會,紅衣男大力拍打行李架1下洩忿。當時司機已將巴士停泊在路旁及冷靜打電話報警,紅衣男向兩大媽乘客擲身分證。黑白間條衣大媽說「嗱,你又掟我呀,你做咩掟我呀依家,郁手郁腳呀吓」,紅衣男喊道:「我身份證垃圾!冇人請我,我搵嘢做,同中國人結婚。」

黑衣大媽向司機驚恐投訴說「好驚」,希望警員快點到場,紅衣男大叫道「Maria,女上帝」,黑衣大媽說「救我哋呀!」,紅衣男回應「冇人救你」,紅衣男隨後走向巴士後方說「冇人幫你,你哋(巴士後方乘客)全部沉(默)」,影片就此完結。

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

網民批其他乘客不幫忙報警

有網民留言表示,紅衣男似是精神有問題,「呢條友久唔久喺街見佢都係大吵大鬧」。有網民批評拍片者及其他乘客不幫忙,「點解可以冇人幫手」、「淨係識拍片放上網,其他乘客見到咁嘅情況,仲唔幫手打電話報警」,嘲諷「滿滿人情味」。

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

(fb群組「澳門交通現場」影片截圖)

網民爭論司機處理手法

不少網民爭論司機處理手法,批評第一段片2分多鐘時間,司機也沒有停車幫忙報警,「點解個司機仲唔停車等警察嚟」、「要炒咗個司機先得,仲繼續行,若無其事,如果佢拿刀咁點?拍片又唔出聲」、「司機最大問題係,點解唔第一時間停車開門俾人落車,如果癲佬有刀,困獸會好危險」。

有部分網民為司機辯解,「點解啲人會覺得個司機有問題?就算停車都要搵個安全地方停啦!話停就停咪仲危險」、「你睇到後面,司機cut返左線,泊埋一邊打咗死火燈了,如果佢係精神病無武器,最好唔好刺激佢,佢係右線,開門俾人落,俾車撞到邊個負責」、「你有沒睇埋最後條片?司機幫乘客報警!」。