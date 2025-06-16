阿叔帶電動單車搭港鐵　1原因拒拆車輪　網民斥：拆唔到就落車啦

如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車或拆除前車輪。有港鐵乘客於網上發文表示，在車廂內目擊有阿叔乘客攜帶了1輛大型電動單車乘車，阿叔未有拆除前車輪，被職員揭發，但阿叔竟以1原因拒絕拆車輪。



有港鐵乘客於網上發文表示，在車廂內目擊有阿叔乘客攜帶了1輛大型電動單車乘車，但未有拆除前車輪。（Threads圖片）

該港鐵乘客於Threads發文分享多張照片，見到車廂內有阿叔乘客攜帶了1輛大型電動單車，其身旁有1名港鐵男職員。樓主稱，「阿叔話冇工具所以拆唔到轆」，以此為由拒絕合作。

阿叔帶電動單車搭港鐵 「冇工具」為由拒拆轆

有網民好奇問道「咁最後點，有無趕佢走」，樓主回覆說「職員陪咗幾個站之後，美孚站捉咗落車」，另有網民猜想「話唔定佢就係想去美孚」。

樓主稱，「阿叔話冇工具所以拆唔到轆」，以此為由拒絕合作。（Threads圖片）

網民：冇工具咪唔好入閘囉

有網民批評，「無工具咪返屋企攞囉，第一日搭地鐵咩，詐傻扮懵，側側膊」、「冇工具咪唔好入閘囉」、「拆唔到就落車啦」、「講真踩開單車嘅點會冇架撐擺喺車，而且而家啲車（除非90年代or之前那些）9成都係1支六角匙拆晒」。

有網民則說，「想知點樣入到閘，同上到車，唔係好多職員守住嘅咩？又有cctv」、「講真，就算拆轆都好阻到其他人，有好多仲係唔識去車頭或車尾，就更阻」。

另有網民認出是電動單車，「睇清楚係電動車喎」、「電動單車，根本已經不合法，仲要進入地鐵站地鐵車廂內，發告票罰款或報警處理啦！以儆效尤！」。

樓主說，「職員陪咗幾個站之後，美孚站捉咗落車」。（Threads圖片）

港鐵附例：必須摺合單車或拆除前車輪

根據港鐵附例，任何人不得將單車、電單車或其他類似的運輸工具進入港鐵範圍，有關行為有可能影響鐵路安全；乘客如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車或拆除單車前車輪，以確保其符合運載行李的規定（即任何行李的長、闊、高總和不超過170厘米，而任何一面的長度不超過130厘米）。